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Терлюга: «Сделала все, чтобы не заболеть перед Олимпиадой»

Каратистка вколола вторую дозу вакцины от коронавируса
Каратэ
15:18
Терлюга: «Сделала все, чтобы не заболеть перед Олимпиадой»
Анжелика Терлюга / фото - WKF

Трехкратная чемпионка Европы Анжелика Терлюга сообщила, что вколола себе вторую дозу вакцины от коронавируса. Ради этого каратистка приехала в Конча-Заспу на Олимпийскую базу, о чем сообщила своим подписчикам в Instagram.

«2 доза. Теперь я сделала все, чтобы не заболеть перед Олимпиадой. Осталось дело за малым».  


На последних соревнованиях одесситка проиграла на старте.

Ранее глава МОК рассказал о вакцинации участников Игр.

Антон Кривенко
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