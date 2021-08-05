Терлюга – серебряный призер Токио-2020

В схватке за золото украинка не справилась с соперницей из Болгарии





Анжелика Терлюга / Фото: getty images

В финале олимпийского турнира по каратэ в весе до 55 кг украинка Анжелика Терлюга проиграла болгарке Ивет Горановой со счетом 1:5.



Соперницы очень осторожно начали решающую дуэль, после первого обоюдного результативного действия счет с 0:0 изменился на 1:1. В какой-то момент показалось, что украинка испытывает проблемы с ногой. Позже болгарка провела точную атаку на 2 балла, а далее удачно отзащищалась и смогла развить свое преимущество на контратаке.

Отметим, что в полуфинале Терлюга встретилась с Цзунь Вень из Тайбэя и их схватка завершилась со счетом 4:4, но судьи отдали победу украинке.

Анжеліка Терлюга - віцечемпіонка Олімпійських ігор!



Анжеліка Терлюга здобуває срібло у жіночому куміте до 55 кг і виборює історичну нагороду не лише для України, адже змаганнях з карате цього року дебютували в програмі Олімпійських ігор!



Пишаємося!!@tokyo2020 pic.twitter.com/YArTcEIrGi — НОК України (@OlympicUA) August 5, 2021

Напомним, по ходу турнира Терлюга выиграла свою группу B с двумя победами и двумя ничьими.