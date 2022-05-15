Терлюга: «Мои дети будут знать, кто хотел уничтожить их родителей!»
Терлюга стала переможницею етапу Premier League в Рабаті
Українка здобула золото на другому підряд турнірі цієї категорії
19:07
Фото: НОК України
Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга
перемогла на етапі Premier League в Рабаті.
Українка в ваговій категорії до 55 кг здобула друге підряд золото на турнірах цієї категорії – у квітні Терлюга завоювала золото на змаганнях в Португалії.
Анжеліка заявила, що ніколи не пробачить росіянам агресії.
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