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Терлюга стала переможницею етапу Premier League в Рабаті

Українка здобула золото на другому підряд турнірі цієї категорії
Каратэ
19:07
Терлюга стала переможницею етапу Premier League в Рабаті
Фото: НОК України

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга перемогла на етапі Premier League в Рабаті.

Українка в ваговій категорії до 55 кг здобула друге підряд золото на турнірах цієї категорії – у квітні Терлюга завоювала золото на змаганнях в Португалії.

Анжеліка заявила, що ніколи не пробачить росіянам агресії.

Олег Шумейко-младший
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