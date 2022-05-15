Терлюга стала переможницею етапу Premier League в Рабаті

Українка здобула золото на другому підряд турнірі цієї категорії

Фото: НОК України

Віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга перемогла на етапі Premier League в Рабаті.



Українка в ваговій категорії до 55 кг здобула друге підряд золото на турнірах цієї категорії – у квітні Терлюга завоювала золото на змаганнях в Португалії.

Анжеліка заявила, що ніколи не пробачить росіянам агресії.