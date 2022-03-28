Семья Усика вышла на митинг в поддержку Украины в Праге
Терлюга в свой юбилей пожелала одного – мира в Украине
Титулованной каратистке 27 марта исполнилось 30 лет
28 марта 15:59
Фото: НОК Украины
Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга в своем Instagram опубликовала пост на свое 30-летие:
В свой день рождения у меня только одно желание – МИР в моей стране.
Горжусь быть украинкой – ведь это государство является столицей величайший людей.
Владимир Кличко считает, что у решения Александра Усика (19-0, 13 KO) покинуть Украину есть как плюсы, так и минусы.