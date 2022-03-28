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Терлюга в свой юбилей пожелала одного – мира в Украине

Титулованной каратистке 27 марта исполнилось 30 лет
Каратэ
28 марта 15:59
Терлюга в свой юбилей пожелала одного – мира в Украине
Фото: НОК Украины

Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга в своем Instagram опубликовала пост на свое 30-летие:

В свой день рождения у меня только одно желание – МИР в моей стране.

Горжусь быть украинкой – ведь это государство является столицей величайший людей.

Владимир Кличко считает, что у решения Александра Усика (19-0, 13 KO) покинуть Украину есть как плюсы, так и минусы.

Олег Шумейко-младший
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