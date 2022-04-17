Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
Терлюга в ужасе обращается ко всему миру: «Вот что произойдет, когда русские дьяволы доберутся до вас»
Каратистка опубликовала фото с могила погибших в Ирпене
18:05
Фото: НОК Украины
Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram призвала мир к помощи против рашистов, добавив фото последствия зверств военных рф в Ирпене:
Это может произойти, когда русские дьяволы придут на ваши земли.
Ранее Терлюга гневно высказалась после ракетного обстрела Краматорска.
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