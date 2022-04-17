Терлюга в ужасе обращается ко всему миру: «Вот что произойдет, когда русские дьяволы доберутся до вас»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 9
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Окончен
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас -:- Перенесен
17:00 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Окончен
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс 1:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 6:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья 1:1 Окончен
21:45 Лацио - Торино 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо 5:0 2-й тайм
Футбол (9 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лидс - Челси : Перенесен
16:15 Вест Хэм - Бернли 1:1 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо 5:0 2-й тайм
21:45 ПСЖ - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Бавария 0:3 Окончен
20:30 Байер - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Эспаньол 2:1 Окончен
22:00 Севилья - Реал -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Наполи - Рома -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Кадис -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
19:10
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс - Краматорск

Терлюга в ужасе обращается ко всему миру: «Вот что произойдет, когда русские дьяволы доберутся до вас»

Каратистка опубликовала фото с могила погибших в Ирпене
Каратэ
18:05
Терлюга в ужасе обращается ко всему миру: «Вот что произойдет, когда русские дьяволы доберутся до вас»
Фото: НОК Украины

Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram призвала мир к помощи против рашистов, добавив фото последствия зверств военных рф в Ирпене:

Это может произойти, когда русские дьяволы придут на ваши земли.

Ранее Терлюга гневно высказалась после ракетного обстрела Краматорска.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Анжелика Терлюга

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
Каратэ
11 апреля 20:05
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Каратэ
11 апреля 16:40
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
Каратэ
09 апреля 09:09
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
Каратэ
03 апреля 16:02
Терлюга уехала из страны после ночного обстрела Одессы
Терлюга уехала из страны после ночного обстрела Одессы
Каратэ
02 апреля 14:36
Терлюга в свой юбилей пожелала одного – мира в Украине
Терлюга в свой юбилей пожелала одного – мира в Украине
Каратэ
28 марта 15:59

Новости: Каратэ

Терлюга в ужасе обращается ко всему миру: «Вот что произойдет, когда русские дьяволы доберутся до вас»
Терлюга в ужасе обращается ко всему миру: «Вот что произойдет, когда русские дьяволы доберутся до вас»
18:05
Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
11 апреля 20:05
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
11 апреля 16:40
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
09 апреля 09:09
На помощь ВСУ! Горуна продал свою олимпийскую медаль на аукционе
На помощь ВСУ! Горуна продал свою олимпийскую медаль на аукционе
08 апреля 17:56
Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»
Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»
07 апреля 16:20
Станислав Горуна признан спортсменом месяца по версии Всемирных игр
Станислав Горуна признан спортсменом месяца по версии Всемирных игр
06 апреля 14:30
Призер Олимпиады считает, что завершение войны в Украине повлечет те же последствия, что и конец Второй мировой
Призер Олимпиады считает, что завершение войны в Украине повлечет те же последствия, что и конец Второй мировой
05 апреля 21:45
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
03 апреля 16:02
Все новости

Популярные новости

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
5
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
1
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
5
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
3
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Все новости