Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга в своем Instagram отреагировала на победу в командном чемпионате Франции:
Я хочу поблагодарить команду Karate Sarcelles и тренера Даниэля Де Барроса. Вы дали мне возможность продолжать мою подготовку и шикарную возможность потренироваться. Все в клубе такие гостеприимные, каждый пытается помочь и поддержать.
Это было невероятно приятно сражаться с девочками за командное золото в чемпионате Франции и я счастлива, что смогла отдать всю себя на татами. Второй раз в моей жизни мне удалось завоевать золото с моим клубом. Спасибо, что дали мне такой шанс.
Все французы с Украиной. Мне тут оказали шикарную поддержку и все шокированы происходящей ситуацией. Спасибо, Франция, за твое большое сердце.
Мне нужно продолжить тренироваться к следующему турниру в Португалии. Мое сердце с моей семьей и Украиной. Не могу дождаться момента, когда я вернусь домой. Скучаю…
Напомним, что Станислав Горуна продал свою олимпийскую медаль.
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