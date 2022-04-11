Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Сампдория 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Окончен
Баскетбол (3 события из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 107:128 Окончен
04:30 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 141:146 Окончен
04:30 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 109:116 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Челси - Реал -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетико - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Бенфика -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
07:40
Волейбол. Евро 2021. Мужчины. Сербия - Греция

Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»

Каратистка ранее выиграла командный чемпионат страны
Каратэ
11 апреля 20:05
Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
Фото: FFK

Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга в своем Instagram отреагировала на победу в командном чемпионате Франции:

Я хочу поблагодарить команду Karate Sarcelles и тренера Даниэля Де Барроса. Вы дали мне возможность продолжать мою подготовку и шикарную возможность потренироваться. Все в клубе такие гостеприимные, каждый пытается помочь и поддержать.

Это было невероятно приятно сражаться с девочками за командное золото в чемпионате Франции и я счастлива, что смогла отдать всю себя на татами. Второй раз в моей жизни мне удалось завоевать золото с моим клубом. Спасибо, что дали мне такой шанс.

Все французы с Украиной. Мне тут оказали шикарную поддержку и все шокированы происходящей ситуацией. Спасибо, Франция, за твое большое сердце.

Мне нужно продолжить тренироваться к следующему турниру в Португалии. Мое сердце с моей семьей и Украиной. Не могу дождаться момента, когда я вернусь домой. Скучаю…

Напомним, что Станислав Горуна продал свою олимпийскую медаль.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Анжелика Терлюга

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Каратэ
11 апреля 16:40
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
Каратэ
09 апреля 09:09
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
Каратэ
03 апреля 16:02
Терлюга уехала из страны после ночного обстрела Одессы
Терлюга уехала из страны после ночного обстрела Одессы
Каратэ
02 апреля 14:36
Терлюга в свой юбилей пожелала одного – мира в Украине
Терлюга в свой юбилей пожелала одного – мира в Украине
Каратэ
28 марта 15:59
Терлюга: «Дякую, Сергій Назарович Бубка! Дякую що підтримали, що мотивуєте рухатись далі»
Терлюга: «Дякую, Сергій Назарович Бубка! Дякую що підтримали, що мотивуєте рухатись далі»
Olympics
26 марта 16:43

Новости: Каратэ

Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»
11 апреля 20:05
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
11 апреля 16:40
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
09 апреля 09:09
На помощь ВСУ! Горуна продал свою олимпийскую медаль на аукционе
На помощь ВСУ! Горуна продал свою олимпийскую медаль на аукционе
08 апреля 17:56
Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»
Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»
07 апреля 16:20
Станислав Горуна признан спортсменом месяца по версии Всемирных игр
Станислав Горуна признан спортсменом месяца по версии Всемирных игр
06 апреля 14:30
Призер Олимпиады считает, что завершение войны в Украине повлечет те же последствия, что и конец Второй мировой
Призер Олимпиады считает, что завершение войны в Украине повлечет те же последствия, что и конец Второй мировой
05 апреля 21:45
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
Терлюга: «Я ненавижу всех людей, которые поддерживают эту ебу**ю войну или совершают эти ужасающие преступления»
03 апреля 16:02
Терлюга уехала из страны после ночного обстрела Одессы
Терлюга уехала из страны после ночного обстрела Одессы
02 апреля 14:36
Все новости

Популярные новости

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
3
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
1
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
6
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
Все новости