Терлюга: «Все во Франции шокированы нападением россии на Украину»

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Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга в своем Instagram отреагировала на победу в командном чемпионате Франции:



Это было невероятно приятно сражаться с девочками за командное золото в чемпионате Франции и я счастлива, что смогла отдать всю себя на татами. Второй раз в моей жизни мне удалось завоевать золото с моим клубом. Спасибо, что дали мне такой шанс.

Все французы с Украиной. Мне тут оказали шикарную поддержку и все шокированы происходящей ситуацией. Спасибо, Франция, за твое большое сердце.

Мне нужно продолжить тренироваться к следующему турниру в Португалии. Мое сердце с моей семьей и Украиной. Не могу дождаться момента, когда я вернусь домой. Скучаю…