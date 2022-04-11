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Терлюга выиграла командный чемпионат Франции

Украинка стала первой с Karate Sarcelles
Каратэ
11 апреля 16:40
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Фото: FFK

Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга с Karate Sarcelles выиграла командный чемпионат Франции.

Украинка отправилась на соревнования после в тот момент, когда рашисты начали обстреливать ракетами ее родную Одессу. После завершения турнира Терлюга пообещала вернуться домой.

Напомним, что Станислав Горуна продал свою олимпийскую медаль.

Олег Шумейко-младший
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