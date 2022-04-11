«Это мы снова сами по себе еб*шим?» Терлюга про ракетный удар по вокзалу в Краматорске
Терлюга выиграла командный чемпионат Франции
Украинка стала первой с Karate Sarcelles
11 апреля 16:40
Фото: FFK
Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга с Karate Sarcelles выиграла командный чемпионат Франции.
Украинка отправилась на соревнования после в тот момент, когда рашисты начали обстреливать ракетами ее родную Одессу. После завершения турнира Терлюга пообещала вернуться домой.
Напомним, что Станислав Горуна продал свою олимпийскую медаль.
Комментарии 0