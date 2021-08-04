Терлюга: «Сделала все, чтобы не заболеть перед Олимпиадой»
Терлюга: «Завтра отдам всю себя до конца и с огнем в моем сердце»
Украинка – одна из фавориток на медали
4 августа 13:26
Анжелика Терлюга / Фото: Инстаграм
Украинская каратистка Анжелика Терлюга (до 55 кг) оставила сообщение в Instagram
перед своим дебютом на Олимпийских играх.
«Завтра наконец-то наступит тот самый день, которого я так ждала… пишу эти строки и ощущаю разные эмоции в этот момент: чувство облегчения, страха, переживаний и гордости, что прошла этот путь.
Ничего не буду говорить, особо. И вас прошу, не нужно.
Завтра отдам всю себя до конца и с огнем в моем сердце».
Отметим, что Терлюга начнет выступления 5 августа в 11:00.