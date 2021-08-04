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Терлюга: «Завтра отдам всю себя до конца и с огнем в моем сердце»

Украинка – одна из фавориток на медали

Olympics Токио-2020
4 августа 13:26
Терлюга: «Завтра отдам всю себя до конца и с огнем в моем сердце»
Анжелика Терлюга / Фото: Инстаграм

Украинская каратистка Анжелика Терлюга (до 55 кг) оставила сообщение в Instagram перед своим дебютом на Олимпийских играх.

«Завтра наконец-то наступит тот самый день, которого я так ждала… пишу эти строки и ощущаю разные эмоции в этот момент: чувство облегчения, страха, переживаний и гордости, что прошла этот путь.

Ничего не буду говорить, особо. И вас прошу, не нужно.

Завтра отдам всю себя до конца и с огнем в моем сердце».

Отметим, что Терлюга начнет выступления 5 августа в 11:00.

Карен Агабекян
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Теги

Анжелика Терлюга кумитэ сборная Украины (каратэ)

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