Терлюга: «Завтра отдам всю себя до конца и с огнем в моем сердце»

Анжелика Терлюга / Фото: Инстаграм

Украинская каратистка Анжелика Терлюга (до 55 кг) оставила сообщение в Instagram перед своим дебютом на Олимпийских играх.



Ничего не буду говорить, особо. И вас прошу, не нужно.

Завтра отдам всю себя до конца и с огнем в моем сердце».