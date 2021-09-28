Терлюге подарили квартиру в районе, который ей не нравится

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Украинская каратистка Анжелика Терлюга рассказала о квартире, которую ей подарили после завоевания серебряной медали Олимпийских игр-2020:

Я приехала в Одессу на встречу с губернатором, мне подарили 500 тыс гривен, а тренеру – 250 тысяч. Потом мне начали названивать всякие люди, которые сообщали, что они поговорили со своими друзьями, которые там правая рука-нога мэра, и мне, скорее всего подарят квартиру.

После этого мне позвонили из управления спорта. Нужно было поехать на мероприятие. Я собралась, надела рубашку, брюки, взяла каблуки. Мэр вручил мне орден. Я растерялась, так как меня настроили на то, что будет какой-то сюрприз.

Потом меня пригласили на день города. Сотрудники все время что-то прятали от меня, а потом оказалось, что это был сертификат о том, что мне подарили квартиру.

Я сразу зашла в гугл-карты, чтобы посмотреть, где находится эта квартира. Смотрю, а там нет ничего, кроме хрущевок, только один новострой есть. Захожу, пробиваю этот дом, потому что он очень мне известен. Это то место, где мы уже 7 месяцев не можем продать квартиру.

У Вовы (Владимир Зарецкий, муж Анжелики) там есть квартира. Когда мы начали наши отношения, я сказала, что та квартира классная, но я там жить не буду, потому что район мне не нравится».