Игры завершены. Серегина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Тренер сборной Украины по каратэ: «Как бороться против такой судейской несправедливости – не знаю»
Антон Никулин – о двух решающих схватках с участием Серегиной
6 августа 12:13
Антон Никулин / Фото - ukrinformТренер сборной Украины по карате Антон Никулин в эфире «UA-Перший» жестко высказался о работе судей в двух решающих схватках с участием своей подопечной Анитой Серегиной.
«В первой схватке все сложилось хорошо. Во второй были моменты, чтобы победить, а не доводить до ничьей. Но случилось, как случилось. К первым схваткам вопросов вообще нет, но у нас есть вопросы к поединку с египтянкой. Ей дали балл за то, что она ударила мимо головы. К сожалению, мы не можем это опротестовывать. У нас есть только Video Review, благодаря которому мы можем доказывать наши баллы. Последний поединок вообще был курьезный, потому что Анита действительно заслуживала, чтобы там победить. Для меня непонятны решения судей. Я учу спортсменов бороться против оппонентов, а как бороться против такой судейской несправедливости - просто не знаю. Анита - это та девушка, которая проходила очень тернистый путь к Олимпиаде и она как никто заслуживала то, что бы зацепиться за медаль».
Напомним, в третьем поединке, под его занавес, Серегина проиграла египтянке, пропустив обидный удар за 2.7 с до окончания боя. В следующей схватке в упорной борьбе украинка уступила сербке Йованне Прекович.