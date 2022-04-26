«У россиян - праздники, у нас - трагедии каждый день!» Терлюга поделилась криком души в Instagram
Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга опубликовала эмоциональный пост в соцсетях после триумфа на этапе Премьер-лиги по каратэ:
«Еще одна победа для моей страны! Каждая маленькая победа делает нас сильнее.
Трудно объяснить все, что я чувствую…Так сложно находиться здесь, на соревнованиях, в момент, когда самые близкие люди не в безопасности. Каждую секунду в мыслях я с мужем, моей семьей и друзьями.
За день до финала, в субботу, российская армия атаковала мой город - Одессу, ракета попала в здание, где погибли мирные жители. Один из них - 3-х месячный ребенок и произошло это на Пасху. У россиян - праздники, у украинцев - трагедии каждый день.
Каждый день нас убивают.
Они убивают жестоко и с применением насилия!
Они воруют из наших домов.
Каждый день они разрушают нашу страну.
Они захватывают нашу землю.
Они оккупируют наши города.
Принуждают «любить свой русский мир» или убивают.
У них нет Бога, у них нет сердца и души, у них нет чувств, они продолжают поддерживать войну против Украины и радоваться «кровавым трофеям», украденным из наших домов. Мы все умоляем мировую общественность, о том, что нам нужна помощь, чтобы прекратить убивать украинский народ!!!Украинцы храбрые и мы не перестанем бороться с беззаконием и безобразием!!! Мы теперь одна большая семья. И я стараюсь помочь своей стране в это трудное время. Все призовые деньги от соревнований пойдут на то, чтобы помочь украинцам победить в этой войне и выжить. Также я очень благодарна всем, кто помог мне с этим соревнованием, тренировками и помог моей стране в это трудное время. Храни вас Бог! Спасибо каратэ-семье!»
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