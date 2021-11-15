Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2026-м году

В международной федерации одобрительно отреагировали на желание УФК





Украинская делегация и глава WKF / Фото: УФК

Делегация Украинской федерации каратэ (УФК) во время конгресса Всемирно федерации каратэ (WKF) в ОАЭ подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы в 2026-м году. Об этом сообщила пресс-служба УФК.



«Президент WKF Антонио Эспинос одобрительно отозвался на обращение, отметив высокий уровень УФК как спортивной организации, имеющей все возможности для проведения спортивных мероприятий на высоком международном уровне».

Отметим, что четыре следующих чемпионата Европы поочередно пройдут в Турции, России, Хорватии и Азербайджане.

Напомним, ранее сборная Украины отправилась в ОАЭ на чемпионат мира по каратэ. Отметим, что турнир в прямом эфире покажет XSPORT.



