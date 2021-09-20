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Украинцы завоевали 23 медали на турнире в Стамбуле

Сборная Украины была одной из лучших на турнире

Каратэ
15:29
Украинцы завоевали 23 медали на турнире в Стамбуле

На прошедшем в прошлый уик-энд международном турнире Юношеской лиги каратэ сборная Украины завоевала 23 медали.

Юные украинские каратисты выиграли 7 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Напомним, ранее взрослая сборная Украины очень продуктивно выступила на турнире Karate1 Premier League в Каире.

Карен Агабекян
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