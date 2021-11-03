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В автокатастрофе погибли тренер и трое его учеников
Погибшие возвращались с чемпионата Украины
10:10
Во время возвращения с чемпионата Украины среди юношей из Винницы в Кривой Рог погибли тренер и трое его учеников. Об этом сообщил Спортивный комитет.
«При возвращении домой автомобилем в Кривой Рог с чемпионата Украины среди младших юношей и младших девушек, который состоялся в городе Винница, тренер Национальной федерации киокушинкай каратэ Украины сенсей Руслан Николаевич Тодорашко и трое его учеников попали в страшную автокатастрофу, в которой после столкновения с грузом погибли все находившиеся в автомобиле».
Напомним, в сентябре в ДТП попал ХК «Белый Барс».