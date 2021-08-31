Горуна: «Уверен, что мой сын будет жить в 100% суверенной стране»
В бокс или MMA? Горуна не определился, где ему комфортнее – в ринге или октагоне
Станислав снова продемонстрировал удар ногой
19:10
Станислав Горуна / Фото: galinfo.com.ua
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна в Киеве посетил один из бойцовских спортзалов и сделал фото в ринге и октагоне.
Напомним, вскоре львовянину Горуне придется много времени провести в столице, поскольку он стал участником танцевального шоу.