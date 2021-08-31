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В бокс или MMA? Горуна не определился, где ему комфортнее – в ринге или октагоне

Станислав снова продемонстрировал удар ногой
Каратэ
19:10
В бокс или MMA? Горуна не определился, где ему комфортнее – в ринге или октагоне
Станислав Горуна / Фото: galinfo.com.ua

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна в Киеве посетил один из бойцовских спортзалов и сделал фото в ринге и октагоне.

 

Напомним, вскоре львовянину Горуне придется много времени провести в столице, поскольку он стал участником танцевального шоу.

Карен Агабекян
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Станислав Горуна

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