«Мы не пользуемся войной в Украине». Ломаченко вскоре может потерять бой за «абсолюта»
«Вася, ты еб**н?» Горуна раскритиковал Ломаченко за пост с голубем мира между Украиной и россией
Каратист не понимает, что это вообще было
09 марта 18:49
Фото: Радіо Свобода
Бронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна в интервью «Радіо Свобода» высказался о сомнительной первоначальной реакции Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) на военное вторжение россии:
Когда я увидел, что Ломаченко выставил те ручки с Украиной и россией и молитву свою идиотскую прописал. Для меня это был такой шок. Когда уже началась очевидная война. Я ему написал: «Вася, ты еб**н?»
Напомним, что после этого Лома вступил в тероборону своего города.
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