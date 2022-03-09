«Вася, ты еб**н?» Горуна раскритиковал Ломаченко за пост с голубем мира между Украиной и россией

Каратист не понимает, что это вообще было

Фото: Радіо Свобода Бронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна в интервью «Радіо Свобода» высказался о сомнительной первоначальной реакции Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) на военное вторжение россии:

Когда я увидел, что Ломаченко выставил те ручки с Украиной и россией и молитву свою идиотскую прописал. Для меня это был такой шок. Когда уже началась очевидная война. Я ему написал: «Вася, ты еб**н?» Напомним, что после этого Лома вступил в тероборону своего города.

Олег Шумейко-младший