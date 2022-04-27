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BLAST Premier: Spring Showdown 2022 – смотри украиноязычную трансляцию турнира по CS:GO!

Победитель получит $20000

Киберспорт
14:57
BLAST Premier: Spring Showdown 2022 – смотри украиноязычную трансляцию турнира по CS:GO!

Сегодня, 27 апреля стартует BLAST Premier: Showdown 2022. Турнир по CS:GO пройдет онлайн и завершится 1 мая. Всего по 8 команд в двух сетках разыграют призовой фонд в размере $67,500, а победитель сетки получит $20000 и слот на Blast Premier Spring Finals 2022. 

WePlay Esports при поддержке Parimatch проведет официальную украиноязычную трансляцию турнира на канале Twitch. Таланты студии Ухо, Strike и Enkanis готовы заряжать эфир в формате homecast и настроены на зрелищные соревнования! 

Кто станет победителем этапа Showdown весеннего сезона, а кто так и не попадет в финал? Сделать свой прогноз можно на платформе первого легального букмекера Parimatch Ukraine

Уже известно, что финальный этап чемпионата BLAST Premier: Spring Finals 2022 пройдет с 15 по 19 июня в Лиссабоне на Altice Arena. Всего в финале сразятся 8 команд, 6 из которых уже определены – NaVi, OG, FaZe Clan, G2 Esports, Team Vitality и BIG. Остальные 2 команды станут известны в результате этапа Showdown на этой неделе. Присоединяйся к трансляции!

 

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BLAST Premier: Spring Showdown 2022 – смотри украиноязычную трансляцию турнира по CS:GO!
BLAST Premier: Spring Showdown 2022 – смотри украиноязычную трансляцию турнира по CS:GO!
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