Чемпионат Украины по CS:GO и Dota 2: анонс и детали проведения

Общий призовой фонд соревнования составляет 1,500,000 грн

Федерация киберспорта Украины рада анонсировать новый крупнейший киберспортивный чемпионат по дисциплинам CS:GO и Dota 2 – Чемпионат Украины. Общий призовой фонд соревнования составит 1,500,000 грн.

1,000,000 грн будет распределен между призерами соревнования, 250,000 грн будут вручены призерам в качестве игровых девайсов от партнеров проведения турнира, а оставшиеся 250,000 грн будут разыграны в качестве игровых девайсов, мониторов и игровых ПК между зрителями турнира и подписчиками UESF в социальных сетях.

Крупнейшее соревнование от UESF пройдет с 17 июля по 3 октября 2021 года. Гранд-финал Чемпионата Украины состоится в Киеве – в киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv в октябре.

Соревнования пройдут в несколько этапов на двух турнирных платформах – FACEIT и WePlay. В первой части ивента (квалификации и основной этап) участники будут выступать на FACEIT, а полуфиналы и финалы будут сыграны на платформе WePlay.

Этапы проведения Чемпионата Украины: