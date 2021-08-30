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«Динамо» будет представлено в футбольном симуляторе FIFA 2022
В игре будут оригинальные эмблема, форма и игроки
15:54
Киевское «Динамо» будет представлено в футбольном симуляторе FIFA 2022. Об этом сообщил Телеграм-канал Динамо Киев Inside.
«Хорошая новость для киберболельщиков клуба. «Динамо» будет представлено в новой версии футбольного симулятора FIFA 2022. Киевляне продлили свое сотрудничество с компаний EA Sports.
В игре FIFA22 легально будет присутствовать эмблема «Динамо», форма и реальные фамилии игроков».
Напомним, ранее в 2020 году FIFA заработала на видеоиграх больше чем на футболе.