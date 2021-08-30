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«Динамо» будет представлено в футбольном симуляторе FIFA 2022

В игре будут оригинальные эмблема, форма и игроки

Киберспорт
15:54
«Динамо» будет представлено в футбольном симуляторе FIFA 2022

Киевское «Динамо» будет представлено в футбольном симуляторе FIFA 2022. Об этом сообщил Телеграм-канал Динамо Киев Inside.

«Хорошая новость для киберболельщиков клуба. «Динамо» будет представлено в новой версии футбольного симулятора FIFA 2022. Киевляне продлили свое сотрудничество с компаний EA Sports.

В игре FIFA22 легально будет присутствовать эмблема «Динамо», форма и реальные фамилии игроков».

Напомним, ранее в 2020 году FIFA заработала на видеоиграх больше чем на футболе.

Карен Агабекян
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Теги

FIFA 2022 Динамо Киев EA Sports

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