Лялька: «Надеюсь, что в следующем сезоне «Донбасс» сыграет в Лиге чемпионов и мы пройдем в плей-офф»
«Донбасс» представлен в самом популярном хоккейной симуляторе NHL 2022
Сыграть за украинскую команду можно в рамках Лиги чемпионов
14:17
Фото: hcdonbass.com
«Донбасс» стал первым украинским клубом, который выступил в Лиге чемпионов.
Опыт матчей с лучшими командами Европы не единственное, что приобрел чемпион Украины. В новом хоккейном симуляторе NHL 2022 любой поклонник «Донбасса» может сыграть за украинский коллектив в рамках самого престижного европейского турнира, сообщил генеральный директор клуба Федор Ильенко:
Это свершилось! Когда-то можно было об этом мечтать, но уже с этого года наша команда #hcdonbass в #nhl2022 от EAsports в режиме турнира @championshockey! Очень круто.
Напомним, что состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.
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