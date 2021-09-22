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Джошуа и Хэмилтон появятся в FIFA 22

Их можно будет встретить в режиме «истории»
Киберспорт
22:45
Джошуа и Хэмилтон появятся в FIFA 22
Фото: Facebook Энтони Джошуа

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон появятся в FIFA 22.

В футбольном симуляторе игровой персонаж в режиме «истории» встретится с Джошуа и Хэмилтоном перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Челси» и ПСЖ.

FIFA-2022 выйдет 24 сентября, а уже через день Джошуа подерется против украинца Александра Усика.

Что касается Хэмилтона, то он в этом сезоне может выиграть рекордный восьмой титул чемпиона Формулы-1.

Сергей Остапенко
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Энтони Джошуа Льюис Хэмилтон

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