Fnatic CS:GO делает ключевые изменения в составе для того, чтобы спасти свой сезон Новости партнера

Мы терпеливо ждали, чтобы увидеть, в каком направлении пойдут Fnatic со своим составом CSGO. После месяца дебатов мы наконец получили ответ.

Каждый год в CS:GO происходят перетасовки составов, и этот год ничем не отличается. Эра онлайн турниров принесла много успехов одним командам и много неприятностей другим, в том числе и пользователям сайта csgobettingz.

Турниры и команды CS:GO по-прежнему страдают от пандемии, особенно Renegades, которым пришлось отказаться от участия в мероприятии менее чем за неделю до его начала из-за ограничений на поездки, которые в настоящее время действуют в Австралии. ESL заполнили вакантное место командой forZe, лучшей командой в своем мировом рейтинге, которая не заняла первое место в Pro League.Теперь, когда LAN, похоже, возрождается, по всей киберспортивной сцене произошли некоторые изменения в ростерах.

Признанные топ команды действительно активизируются и делают ставку на вторую часть сезона 2021 года. Fnatic выделяется как самый заметный игрок в середине сезона, после того как, наконец, вышли с составом международного уровня.





Fnatic/ Фото - ТСН

Fnatic подписывает ALEX, Mezii И KEITA

Одним из крупнейших изменений в составе этим летом Fnatic является возврат в состав давних игроков JW и Golden. JW был с командой во время самых больших успехов и самых больших неудач. Однако, JW уже довольно давно демонстрировал низкие результаты. Имея не так много информации о ситуации Goldenа, справедливо предположить, что он был просто отстранен из-за своих нечастых выступлений.

При удалении двух игроков нужно, естественно, быстро найти замену. Алекс “ALEX” МакМикин и Уильям “mezii” Мерриман являются новыми членами Fnatic в соревновательной линии.

Было много споров вокруг этих двух игроков, которые играли вместе в успешном составе Cloud9. Mezii получил свой первый шанс в организации уровня 1 в Cloud9 и не упустил его. Он был игроком, который выглядел наиболее многообещающим и имел больше возможностей для развития.

ALEX остается противоречивой фигурой на сцене из-за своего состава в Cloud9. За время своего пребывания там он подвергся пристальному мониторингу, поскольку результаты оказались не такими, какими их представляли фанаты. ALEX на некоторое время взял на себя роль AWP. Одним из свидетельств того, что он является игроком IGL, является то, как в последнее время развалилась команда Vitality. У них был стремительный взлет, когда ALEX был в команде. Именно ALEX и их тренер разработали системы и стратегии, которые привели Vitality к успеху. Но это длилось недолго.

Тем не менее, после турнира ESL Pro League Season 14, который прошёл в прошлом месяце, Vitality всё же остается командой 1-го уровня, все игроки из состава проделали большую работу над собой и своими стратегиями. Но это всё равно не помогло им одолеть сильнейших противников в мире КС – Нави. Они стали победителями ESL Pro League, тем самым став самой успешной командой в мире, согласно рейтингу HLTV. И это при том, что они давно не меняли свой основной состав.