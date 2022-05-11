Футбольний симулятор FIFA змінить назву на EA Sports FC

Домовитися з міжнародною федерацією не вийшло

Фото - players.com.ua

Популярна серія футбольного симулятора FIFA буде змушена змінити свою назву. Про це повідомила компанія-розробник EA Sports.

Видавець повідомив, що не зміг досягнути домовленості про подовження співпраці з Міжнародною федерацією футболу, ім’я котрої франшиза носила з першого видання в 1993 році.

З наступного року EA видаватиме бренд під назвою EA Sports FC. При цьому, в грі залишаться ліцензованими більшість провідних ліг і клубів.

У свою чергу, в FIFA планують випускати власний футбольний симулятор, залишивши оригінальну назву.

Нагадаємо, в UEFA проголосували за кардинальні зміни у форматі розіграшу єврокубків.