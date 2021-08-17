Киберновости от главного гейм-фестиваля этого лета WEGAME 6.0: даты и сумма призовых

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 7
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован
Теннис (9 событий из 58) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:00 Ришар Гаске - Энди Маррей 0:2 Окончен
04:25 Кевин Андерсон - Карен Хачанов 0:2 Окончен
18:00 Григор Димитров - Роберто Баутиста-Агут -:- Запланирован
19:20 Джон Иснер - Камерон Норри -:- Запланирован
19:20 Аслан Карацев - Марин Чилич -:- Запланирован
20:40 Душан Ладжович - Гаэль Монфис -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
18:00 Анастасия Павлюченкова - Бернарда Пера -:- Отменен
18:00 Магда Линетте - Симона Халеп -:- Запланирован
19:15 Саманта Стосур - Елена Рябыкина -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован
Теннис (2 события из 8) показать все
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:00 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская -:- Запланирован
02:00 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Киберновости от главного гейм-фестиваля этого лета WEGAME 6.0: даты и сумма призовых Новости партнера

Зрелищное косплей шоу  с воплощением героев
Киберспорт
12:37
Киберновости от главного гейм-фестиваля этого лета WEGAME 6.0: даты и сумма призовых

До крупнейшего в Украине фестиваля гейм- и гик-культуры осталось совсем недолго! WEGAME 6.0 состоится 28-29 августа в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15). Мероприятие пройдет уже в шестой раз и объединит геймеров, косплееров, тематические компании и поклонников поп-культуры.

WEGAME 6.0 ESPORTS CHAMP

На WEGAME 6.0 пройдет кибертурнир, общий призовой фонд которого составит 55 000 грн. Игроки смогут сразиться в таких дисциплинах, как Dota 2 и CS:GO (групповые и одиночные соревнования), а также Mortal Kombat, FIFA 2021, Hearthstone.

Детали кибертурнира на WEGAME 6.0

В рамках общего кибертурнира ESPORTS CHAMP состоятся такие активности:


28 августа (суббота):

  • командный финал по Dota 2;
  • баттлы 1×1 по Dota 2 (регистрация с 11:00 до 12:00);
  • баттлы на консолях по Mortal Kombat (регистрация с 11:00 до 12:00);
  • турнир по мобильной игре Hearthstone.

29 августа (воскресенье):

  • командный финал по CS:GO (онлайн-отбор состоится 22 августа в 13:00);
  • баттлы 1×1 по CS:GO (регистрация с 11:00 до 12:00);
  • баттлы на консолях по FIFA21 (регистрация с 11:00 до 12:00);
  • турнир по мобильной игре Hearthstone.

Партнером мероприятия является киберспортивная организация HellRaisers HellRaisers. На стенде клуба в выставочной зоне фестиваля будет представлено геймерское место от организации. Кроме того, HellRaisers готовит для своих поклонников большой сюрприз, который точно оценят фанаты киберспорта.

Премиум-спонсор WEGAME 6.0 – бренд Logitech G. Он также станет участником выставочной зоны, где гости фестиваля смогут выбрать самые лучшие аксессуары для гейминга.

Кроме кибертурнира, гостей ждет еще масса активностей: зрелищное косплей шоу, где ориджинал-косплеи будут бороться за оценки профессиональных судей с воплощениями героев кино, комиксов, сериалов и книг; награждение лучших разработчиков игр и возможность протестировать гейм-новинки; зона настолок, киберзагс, эпичный финал большого противостояния со злом в рамках квеста.


Продажи – в самом разгаре. Все новости фестиваля и билеты – на официальном сайте .

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Киберспорт

Киберновости от главного гейм-фестиваля этого лета WEGAME 6.0: даты и сумма призовых
Киберновости от главного гейм-фестиваля этого лета WEGAME 6.0: даты и сумма призовых Новости партнера
12:37
Популярность киберспорта в Dota 2
Популярность киберспорта в Dota 2 Новости партнера
10 августа 16:57
Редкий нож в игре CS:GO оценен в $800 тысяч
Редкий нож в игре CS:GO оценен в $800 тысяч
5 августа 14:28
WEGAME 6.0: шесть крутых локаций, состязания, подарки и квест
WEGAME 6.0: шесть крутых локаций, состязания, подарки и квест Новости партнера
29 июля 22:53
NAVI стали чемпионами IEM Cologne 2021, всухую обыграв G2
NAVI стали чемпионами IEM Cologne 2021, всухую обыграв G2
18 июля 22:06
Atlas Weekend возвращается, чтобы подарить громкий праздник музыки
Atlas Weekend возвращается, чтобы подарить громкий праздник музыки
1 июля 22:03
Чемпионат Украины по CS:GO и Dota 2: анонс и детали проведения
Чемпионат Украины по CS:GO и Dota 2: анонс и детали проведения
15 июня 19:37
Уникальный киберспортивный проект «Кибертрак» отправляется по городам Украины
Уникальный киберспортивный проект «Кибертрак» отправляется по городам Украины
11 июня 19:42
Конфликт в украинской команде Natus Vincere по Dota 2 – ушли двое игроков
Конфликт в украинской команде Natus Vincere по Dota 2 – ушли двое игроков
4 июня 19:23
Все новости

Популярные новости

Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости