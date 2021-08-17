Киберновости от главного гейм-фестиваля этого лета WEGAME 6.0: даты и сумма призовых Новости партнера

Зрелищное косплей шоу с воплощением героев

До крупнейшего в Украине фестиваля гейм- и гик-культуры осталось совсем недолго! WEGAME 6.0 состоится 28-29 августа в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15). Мероприятие пройдет уже в шестой раз и объединит геймеров, косплееров, тематические компании и поклонников поп-культуры.

WEGAME 6.0 ESPORTS CHAMP

На WEGAME 6.0 пройдет кибертурнир, общий призовой фонд которого составит 55 000 грн. Игроки смогут сразиться в таких дисциплинах, как Dota 2 и CS:GO (групповые и одиночные соревнования), а также Mortal Kombat, FIFA 2021, Hearthstone.

Детали кибертурнира на WEGAME 6.0

В рамках общего кибертурнира ESPORTS CHAMP состоятся такие активности:

командный финал по Dota 2;

баттлы 1×1 по Dota 2 (регистрация с 11:00 до 12:00);

баттлы на консолях по Mortal Kombat (регистрация с 11:00 до 12:00);

турнир по мобильной игре Hearthstone.

командный финал по CS:GO (онлайн-отбор состоится 22 августа в 13:00);

баттлы 1×1 по CS:GO (регистрация с 11:00 до 12:00);

баттлы на консолях по FIFA21 (регистрация с 11:00 до 12:00);

турнир по мобильной игре Hearthstone.

Партнером мероприятия является киберспортивная организация HellRaisers HellRaisers. На стенде клуба в выставочной зоне фестиваля будет представлено геймерское место от организации. Кроме того, HellRaisers готовит для своих поклонников большой сюрприз, который точно оценят фанаты киберспорта.

Премиум-спонсор WEGAME 6.0 – бренд Logitech G. Он также станет участником выставочной зоны, где гости фестиваля смогут выбрать самые лучшие аксессуары для гейминга.

Кроме кибертурнира, гостей ждет еще масса активностей: зрелищное косплей шоу, где ориджинал-косплеи будут бороться за оценки профессиональных судей с воплощениями героев кино, комиксов, сериалов и книг; награждение лучших разработчиков игр и возможность протестировать гейм-новинки; зона настолок, киберзагс, эпичный финал большого противостояния со злом в рамках квеста.

Продажи – в самом разгаре. Все новости фестиваля и билеты – на официальном сайте .