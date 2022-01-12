«Киберспортсмены давно уже не ботаники». Экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в новом проекте на youtube канале Parimatch Ukraine

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 16
Развернуть Свернуть
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле 1:3 Окончен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс 1:5 Окончен
18:30 Донбасс - СК Сокол 4:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Норвич 1:0 2-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Норвич 1:0 2-й тайм
Хоккей (9 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 3:2 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
Хоккей (6 событий из 13) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

«Киберспортсмены давно уже не ботаники». Экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в новом проекте на youtube канале Parimatch Ukraine

Киберспортсмен рассказал, как выглядит команда его мечты, хочет ли он попробовать себя в роли тренера и о многом другом
Киберспорт
12:43
«Киберспортсмены давно уже не ботаники». Экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в новом проекте на youtube канале Parimatch Ukraine

Чемпион мира по CS:GO, экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в youtube проекте “10 вопросов от Parimatch” на канале Parimatch Ukraine и поделился, чем занимается сейчас и что запланировал на будущее.

Даня рассказал, как выглядит его команда мечты, хочет ли попробовать себя в роли тренера, поведал о собственном вкладе в развитие киберспорта и о своем сегодняшнем бизнесе.

Zeus акцентировал внимание на том, что киберспорт это популярный и перспективный вид спорта. «У киберспортсменов много денег. Они уже давно не ботаники. Они ездят на дорогих машинах, живут в классных домах и у них все чики-пики».

А еще он выразил респект киберспортивной сцене Украины. «Украинский Counter-Strike сейчас на очень высоком уровне! Даже на Кубке Украины, проводимом UESF, много классных игроков и команд», – поделился Даня.

Сейчас проходит первый официальный Суперкубок Украины по дисциплине CS:GO, проводимый Федерацией киберспорта Украины при поддержке единственной легальной беттинговой компанией Parimatch Ukraine. А недавно Федерация киберспорта Украины анонсировала Кубок Украины 2022 по дисциплинам CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом 800,000 грн.

Интервью Даниила Zeus Тесленко можно посмотреть на официальном канале Parimatch Ukraine на Youtube. Ранее в проекте «10 вопросов от Parimatch» также принял участие чемпион мира по боксу Александр Усик.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Киберспорт

«Киберспортсмены давно уже не ботаники». Экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в новом проекте на youtube канале Parimatch Ukraine
«Киберспортсмены давно уже не ботаники». Экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в новом проекте на youtube канале Parimatch Ukraine
12:43
NaVi стали участниками ESL Pro League Season 15
NaVi стали участниками ESL Pro League Season 15
01 января 15:00
Авторитетный ресурс назвал украинца S1mple лучшим игроком 2021 года
Авторитетный ресурс назвал украинца S1mple лучшим игроком 2021 года
31 декабря 2021г. 12:05
Выручка игрового рынка в 2021-м году составила $180 млрд
Выручка игрового рынка в 2021-м году составила $180 млрд
31 декабря 2021г. 09:34
Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0!
Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0! Новости партнера
29 декабря 2021г. 17:30
Первый официальный Суперкубок Украины по киберспорту: анонс соревнования
Первый официальный Суперкубок Украины по киберспорту: анонс соревнования
21 декабря 2021г. 11:54
Na`Vi выиграли последний крупный турнир сезона, заработав полмиллиона долларов
Na`Vi выиграли последний крупный турнир сезона, заработав полмиллиона долларов
20 декабря 2021г. 12:02
Неймар стал стримером Facebook Gaming
Неймар стал стримером Facebook Gaming
16 декабря 2021г. 20:59
Легендарный Пакьяо откроет киберспортивную организацию
Легендарный Пакьяо откроет киберспортивную организацию
03 декабря 2021г. 10:21
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
32
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Другие
10 января 15:57
8
Все новости