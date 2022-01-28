Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир 7:1 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Перенесен
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (2 события из 6) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 2:0 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен

Команда «Navi» завершила дебютный DPC-сезон на минорной ноте Новости партнера

Что стало причиной не лучшего выступления команды?
Киберспорт
15:52
Команда «Navi» завершила дебютный DPC-сезон на минорной ноте

Первый сезон DPC-лиги подошел к концу. Теперь многие фанаты, которые периодически делают ставки на киберспорт в бк ggbet имеют возможность подсчитать прибыль, а эксперты и аналитики – подвести итоги выступления некоторых команд. В частности, отдельного внимания заслуживает игра коллектива «Navi», так как обновленный состав откровенно не оправдал ожиданий. О причинах провала столь опытных и звездных игроков можно говорить достаточно долго, но следует выделить несколько ключевых моментов.

Руководители организации решили сэкономить на составе

У организации «Navi» есть выстроенная структура, что позволяет получать деньги от продажи контента. Соответственно, на короткой дистанции можно обойдись даже без серьезных достижений, если в составе узнаваемые исполнители. Таким образом, подход к формированию команды может быть разным. В некоторых ситуациях просто нет надобности платить составу огромную зарплату, чтобы выигрывать трофеи. Это значит, что отсутствует и ответственность за возможные провалы перед многотысячной армией фанатов. Соответственно, параллельно с турнирами можно развивать молодых талантов, которые точно получат шанс проявить себя на высоком уровне. Тем более, давно ходят слухи, что на карандаше у руководителей «Navi» перспективные парни из команды «PuckChamp». Они уже сейчас показывают хорошую игру, подкрепленную отличными результатами, поэтому готовы прийти на смену ветеранам в любой момент. Удивительно, но сейчас у юных талантов зачетных очков больше, чем у ветеранов, а значит, перестановки в составе «Navi» вполне реальны.

Боссы «Navi» действительно сделали ставку на проверенных бойцов

Если не брать во внимание различные слухи, которые могут быть плодом фантазии журналистов, то выстраивается действительно реалистичная теория, свидетельствующая о том, что новый состав собирали для решения самых высоких задач. Кадровый потенциал команды отличный, если отталкиваться исключительно от имен и достижений. Соло – опытный капитан, Нуван способен закрыть на центральной линии любого оппонента, а Витюн имеет положительный коэффициент полезности в большинстве игр. Что касается Алохи и Генерала, то они должны просто взаимодействовать друг с другом, отвоевывая пространство на карте. Однако весь этот идеальный расклад работает только на бумаге, а на практике – лишь 4 победы в 8 поединках. Результат не самый хороший, если рассматривать его с точки зрения отбора на следующий «The International».

К счастью, у команды «Navi» еще будет возможность реабилитироваться во второй части сезона. Звездные игроки должны выкладываться на максимум, если не хотят отдавать свое место в составе молодым конкурентам. Впрочем, если верна именно первая теория, то результаты уже сейчас отходят на второй план, так как у действующих членов коллектива попросту не будет мотивации. Однако нельзя исключать и тот факт, что руководителям «Navi» выгоден нынешний ростер, который приносит прибыль, невзирая на плохие результаты.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Киберспорт

Команда «Navi» завершила дебютный DPC-сезон на минорной ноте
Команда «Navi» завершила дебютный DPC-сезон на минорной ноте Новости партнера
15:52
Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании
Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании
25 января 14:17
Кубок Украины 2022 года по дисциплинам CS:GO и Dota 2
Кубок Украины 2022 года по дисциплинам CS:GO и Dota 2
19 января 17:00
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд
18 января 17:02
Состоялся гранд-финал Первого официального Суперкубка Украины по киберспорту!
Состоялся гранд-финал Первого официального Суперкубка Украины по киберспорту!
17 января 13:04
Киберспорт Украины: как создавалась национальная сборная и чего она достигла
Киберспорт Украины: как создавалась национальная сборная и чего она достигла
13 января 14:33
«Киберспортсмены давно уже не ботаники». Экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в новом проекте на youtube канале Parimatch Ukraine
«Киберспортсмены давно уже не ботаники». Экс-капитан NaVi Даниил «Zeus» Тесленко принял участие в новом проекте на youtube канале Parimatch Ukraine
12 января 12:43
NaVi стали участниками ESL Pro League Season 15
NaVi стали участниками ESL Pro League Season 15
01 января 15:00
Авторитетный ресурс назвал украинца S1mple лучшим игроком 2021 года
Авторитетный ресурс назвал украинца S1mple лучшим игроком 2021 года
31 декабря 2021г. 12:05
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
2
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
6
Все новости