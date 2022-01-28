Команда «Navi» завершила дебютный DPC-сезон на минорной ноте Новости партнера

Что стало причиной не лучшего выступления команды?

Первый сезон DPC-лиги подошел к концу. Теперь многие фанаты, которые периодически делают ставки на киберспорт в бк ggbet имеют возможность подсчитать прибыль, а эксперты и аналитики – подвести итоги выступления некоторых команд. В частности, отдельного внимания заслуживает игра коллектива «Navi», так как обновленный состав откровенно не оправдал ожиданий. О причинах провала столь опытных и звездных игроков можно говорить достаточно долго, но следует выделить несколько ключевых моментов.

Руководители организации решили сэкономить на составе

У организации «Navi» есть выстроенная структура, что позволяет получать деньги от продажи контента. Соответственно, на короткой дистанции можно обойдись даже без серьезных достижений, если в составе узнаваемые исполнители. Таким образом, подход к формированию команды может быть разным. В некоторых ситуациях просто нет надобности платить составу огромную зарплату, чтобы выигрывать трофеи. Это значит, что отсутствует и ответственность за возможные провалы перед многотысячной армией фанатов. Соответственно, параллельно с турнирами можно развивать молодых талантов, которые точно получат шанс проявить себя на высоком уровне. Тем более, давно ходят слухи, что на карандаше у руководителей «Navi» перспективные парни из команды «PuckChamp». Они уже сейчас показывают хорошую игру, подкрепленную отличными результатами, поэтому готовы прийти на смену ветеранам в любой момент. Удивительно, но сейчас у юных талантов зачетных очков больше, чем у ветеранов, а значит, перестановки в составе «Navi» вполне реальны.

Боссы «Navi» действительно сделали ставку на проверенных бойцов

Если не брать во внимание различные слухи, которые могут быть плодом фантазии журналистов, то выстраивается действительно реалистичная теория, свидетельствующая о том, что новый состав собирали для решения самых высоких задач. Кадровый потенциал команды отличный, если отталкиваться исключительно от имен и достижений. Соло – опытный капитан, Нуван способен закрыть на центральной линии любого оппонента, а Витюн имеет положительный коэффициент полезности в большинстве игр. Что касается Алохи и Генерала, то они должны просто взаимодействовать друг с другом, отвоевывая пространство на карте. Однако весь этот идеальный расклад работает только на бумаге, а на практике – лишь 4 победы в 8 поединках. Результат не самый хороший, если рассматривать его с точки зрения отбора на следующий «The International».

К счастью, у команды «Navi» еще будет возможность реабилитироваться во второй части сезона. Звездные игроки должны выкладываться на максимум, если не хотят отдавать свое место в составе молодым конкурентам. Впрочем, если верна именно первая теория, то результаты уже сейчас отходят на второй план, так как у действующих членов коллектива попросту не будет мотивации. Однако нельзя исключать и тот факт, что руководителям «Navi» выгоден нынешний ростер, который приносит прибыль, невзирая на плохие результаты.