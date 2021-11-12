КЦА FAU проведет официальные соревнования по дисциплине тайм-аттак в киберспортивнном формате

На вас ожидают четыре интереснейших этапа

С ноября по декабрь 2021 г. Комиссия Цифрового Автоспорта Автомобильной Федерации Украины (КЦА FAU) при поддержке титульных и информационных партнеров проведет официальные соревнования по дисциплине тайм-аттак в киберспортивнном формате.

Национальная Серия по дисциплине Тайм Аттак состоит из серии этапов, утвержденных организаторами мероприятия.

Регистрация возможна только при наличии гоночной лицензии FAU

Формат соревнования и подробная информация о регистрации в чемпионате, требования к тому, чтобы принять участие в гонке, размещена на официальном . Discord-канале КЦА FAU.

Информацию о соревнованиях КЦА ФАУ можно найти на youtube-канале, оф-сайте или страницах социальных сетей

ЭТАП 1 - «Avtobazar Race LIME ROCK PARK»

Соревнования по тайм-атакам открывает, на первый взгляд, простая трасса Северной Америки с одним левым поворотом, однако нетипичная, для скоростной конфигурации, связка 9 и 10 поворотов доставит много хлопот для установления скоростного круга..

Дата проведения этапа: 21 ноября 2021

Конфигурация: Chicanes

Автомобиль: Radical SR8

Аризонская пустыня. Предгорье Эстрелла. Температура воздуха +40°С. Идеальное место для скоростного овала с бенкингом всего 10-11 градусов. Финикс проверяет пилотов на крепость с 1964 года. Покажи на что способен, на скорости за 300 км/ч.

Дата проведения этапа: 28 ноября 2021

Конфигурация: Oval

Автомобиль: Dallara DW12

Трудно найти автоспортивного фана, который не знал бы Лагуну. Так и самые быстрые траектории всем известны. Только вот привод авто не очень спортивный.

Дата проведения этапа: 5 декабря 2021

Конфигурация: Full

Автомобиль: Cadillac CTS-V

Необычная комбинация: эстетика Британского трекостроения среди Чеширского леса и грохот американского V8 на сликах в кузове Camaro 1981 года. Никаких помощников, никаких компромиссов. Только скорость.