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Мають переїхати і перестати сплачувати податки в рф. Що буде з росіянами в складі NAVI?

Про це розповів Арсеній «Ceh9» Триноженко
Киберспорт
14:12
Мають переїхати і перестати сплачувати податки в рф. Що буде з росіянами в складі NAVI?
Фото - NAVI

Колишній гравець NAVI в CS, а зараз успішний стрімер, коментатор і аналітик Арсеній «Ceh9» Триноженко розповів як розвиватиметься ситуація з російськими гравцями в складі української кіберспортивної команди:

Головна кіберспортивна команда України – склад NAVI з СS:GO, в якому грають троє росіян – Perfecto, Boombl4 та electroNic. Команда, яка домінувала всю другу половину 2021-го, нестабільно відіграла перші 4 місяці, але розмов більше було про дружин і дівчат гравців, ніж про чітке майбутнє тега саме в цьому складі. Що буде далі?

Я думаю, що з великою долею ймовірності NAVI змінять склад. Гравцям дали чітко зрозуміти, що вони не зможуть жити в росії та сплачувати податки до рф. Відповідно, доведеться швидше за все переїжджати. Наскільки я зрозумів, Perfecto готовий на переїзд, а ось Boombl4 та electroNic – під питанням.

Як я розумію, керівництво дало їм змогу відіграти мейджор цим складом. Якщо вони виграють, можливо вони, в першу чергу Boombl4 і electroNic, самі для себе зрозуміють, що це такий крутий склад, другий виграний мейджор поспіль, треба триматися разом, піти на умови керівництва і переїхати. Але ймовірність перемоги на мейджорі для NAVI зараз – 15-20%, конкуренція досить серйозна. Швидше за все, NAVI зайдуть у топ-8 або півфінал, що не є найсприятливішим результатом, який і поставить хрест на існуванні цього складу.

Можливо, вже після мейджора ми побачимо Yekindar з Outsiders, який непублічно висловлював бажання покинути склад. Як мені здається, він чудово підходить NAVI. І ми ж розуміємо, що гравців із російських клубів через санкції зараз можна забирати ледь не безкоштовно.

Росіяни в NAVI є не тільки в CS: четверо у складі по Valorant, четверо – у Mobile Legends, двоє – у Brawl Stars, двоє – у Free Fire, троє – у PUBG, повний склад по PUBG Mobile, по одному гравцю в Apex Legends та Dota 2. Рішення щодо росіян у ростерах NAVI має бути комплексним для всіх дисциплін?

Воно має бути комплексним. В інтерв'ю боса NAVI більше зачіпав склад по СS:GO, але ці правила будуть актуальні для всіх. Яка різниця, хто сплачує податки країні-агресору?

Помилка сталася спочатку. Після 2014 NAVI, як і багато хто, не зуміли проаналізувати це питання. Тепер здається, що як ми не могли подумати, що після окупації Криму та війни на Донбасі Росія раптом не могла відкрито напасти на Україну. Могла, але все одно в це вірилося важко. Відповідно, треба було потихеньку прибирати гравців із Росії, брати чи Європу, чи Україну, розвивати ці напрямки. Але цього не було зроблено. Всі ми вчимося на своїх помилках, мені здається, NAVI зробили висновки, і в майбутньому це не повториться.

Унікальна історія українського борця: ніч відстояв в караулі, сів за кермо, проїхав пів України, а потім виграв медаль чемпіонату Європи.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Лукьяненко
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