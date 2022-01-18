Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд

Microsoft получит вместе с кампанией киберспортивную лигу Major League Gaming

Компания Microsoft намерена купить разработчика компьютерных игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов, сообщает Yahoo.



Завершение сделки позволит Microsoft стать третьей по величине игровой компанией в мире. Опережать их будет лишь Tencent и Sony.

Отмечается, что на посту генерального директора Activision Blizzard останется Бобби Котик, а генеральным директором станет глава Microsoft Gaming Фил Спенсер.

Также Microsoft вместе с Activision Blizzard получит киберспортивную лигу Major League Gaming.

Как сообщалось, выручка игрового рынка в 2021-м году составила $180 млрд.