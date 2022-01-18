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Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд
Microsoft получит вместе с кампанией киберспортивную лигу Major League Gaming
17:02
Компания Microsoft намерена купить разработчика компьютерных игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов, сообщает Yahoo.
Завершение сделки позволит Microsoft стать третьей по величине игровой компанией в мире. Опережать их будет лишь Tencent и Sony.
Отмечается, что на посту генерального директора Activision Blizzard останется Бобби Котик, а генеральным директором станет глава Microsoft Gaming Фил Спенсер.
Также Microsoft вместе с Activision Blizzard получит киберспортивную лигу Major League Gaming.
Как сообщалось, выручка игрового рынка в 2021-м году составила $180 млрд.
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