На выходных пройдет финал крупнейшего турнира по CS:GO

Лучшие команды встретятся чтобы сразится

Уже на этой неделе, 7 ноября, в Стокгольме состоится финал главного киберспортивного турнира года по дисциплине CS:GO - PGL Major Stockholm с призовым фондом два миллиона долларов, а также очками BLAST Premier и ESL Pro Tour.

Согласно рассписанию, в субботу пройдет полуфинал турнира, а лучшие команды встретятся в решающем матче уже в воскресенье. Напомним, партнером украиноязычной и русскоязычной трансляций выступает крупнейший киберспортивный букмекер Parimatch.

Заключительный четвертьфинал состоится в пятницу, в нем Natus Vincere сразится с Team Vitality. Не так давно это было весьма непредсказуемое противостояние, но Natus Vincere стали мощнее и теперь являются главными претендентами на титул чемпионов. А s1mple вполне может стать лучшим игроком мира. NAVI на мейджоре не проиграли ни одной карты и пока сложно сказать, смогут ли французы навязать им борьбу. Да, Team Vitality поднялись в топ-3, но и на мейджоре и до этого турнира чередовали успехи с поражениями.

PGL Major Stockholm уже подарил нашим болельщикам несколько приятных результатов. В частности, впервые с 2016 года в плей-офф мейджора по CS:GO попали три коллектива из СНГ (Natus Vincere, Gambit Esports и Virtus.pro). В прошлый раз такое случалось на ESL One Cologne 2016.

Entropiq тоже могли оказаться в плей-офф, но в решающем матче уступили Team Vitality. При этом экс-капитан Natus Vincere Даниил Zeus Тесленко отметил Entropiq в твиттере: «Хотел похвалить этих ребят и их выступления. Вы молодцы мужички».

Без сомнений, нас ожидают очень жаркие матчи в эти выходные. Да и решающие поединки четвертьфинала в пятницу вечером тоже стоит посмотреть. Одним словом, врывайтесь в трансляции и болейте за свои любимые команды!