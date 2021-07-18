NAVI выиграли турнир с призовым фондом $250 тысяч
NAVI стали чемпионами IEM Cologne 2021, всухую обыграв G2
Четвертый чемпионский титул в сезоне для украинской команды
22:06
NAVI
NAVI заработали четвертый чемпионский титул в 2021 году, благодаря победе над G2 в гранд-финале IEM Cologne 2021.
G2 не выиграла ни на одной карте, уступив на Dust 2 (11-16), Mirage (14-16) и Nuke (13-16).
За победу на турнире Natus Vincere заработали $400,000 призовых. G2 увезет $180,000 за второе место.
MVP турнира – Симпл – второй игрок, дважды получивший эту награду.