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NAVI стали чемпионами IEM Cologne 2021, всухую обыграв G2

Четвертый чемпионский титул в сезоне для украинской команды
Киберспорт
22:06
NAVI стали чемпионами IEM Cologne 2021, всухую обыграв G2
NAVI

NAVI заработали четвертый чемпионский титул в 2021 году, благодаря победе над G2 в гранд-финале IEM Cologne 2021.

G2 не выиграла ни на одной карте, уступив на Dust 2 (11-16), Mirage (14-16) и Nuke (13-16).

За победу на турнире Natus Vincere заработали $400,000 призовых. G2 увезет $180,000 за второе место.

MVP турнира – Симпл – второй игрок, дважды получивший эту награду.

Сергей Остапенко
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