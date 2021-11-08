NAVI выиграли PGL Major Stockholm с новыми рекордами турнира

Украинская команда сделал то что раньше не удавалось никому

В воскресенье в Стокгольме завершился финал главного киберспортивного турнира года по дисциплине CS:GO. Впервые в истории Major выиграла украинская команда Natus Vincere, заработав при этом миллион долларов призовых. Парни не проиграли за весь турнир ни одной карты, чего раньше не удавалось никому. Также украинский снайпер Александр s1mple Костылев был признан самым ценным игроком турнира.

«Я обещал себе, что останусь в NAVI и выиграю мейджор с ними. И мы сделали это. Многие в это не верили и шутили по этому поводу, но теперь мейджор наш. Мейджор принадлежит NAVI!»



- заявил в интервью после победы s1mple.

В финальном поединке NAVI обыграли G2 Esports. А вообще в ходе чемпионата NAVI встретились со всеми командами из топ-5 рейтинга HLTV. Трансляции некоторых матчей преодолели отметку в миллион зрителей, а финал смотрели около 2,5 миллионов фанатов. Напомним, партнером украиноязычной трансляции выступил первый легальный букмекер Parimatch Ukraine.

Несмотря на то, что это первая победа NAVI на турнире, сенсационной ее назвать нельзя. Это не сравнить с успехом Team Spirit на The International по Dota 2. Natus Vincere уверенно шли к чемпионству и изначально были в числе претендентов на победу. Команда в последнее время стала мощнее и, выиграв PGL Major Stockholm, лишь подтвердила свою силу.

Отдельно стоит упомянуть капитана Natus Vincere Кирилла Boombl4 Михайлова. После победы, он во время церемонии награждения на сцене Avicii Arena, предложил своей девушке LiQueen выйти за него замуж. В инстаграме девушка ответила ему согласием.

На этом события в мире киберспорта не заканчиваются. С 24 по 28 ноября состоится BLAST Premier: Fall Finals 2021 по CS:GO, который примет Копенгаген. Партнером трансляции вновь выступит крупнейший киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 425 тысяч долларов и квоту на BLAST Premier: World Final 2021. Он, напомним, пройдет в середине декабря.