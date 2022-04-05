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Не легкой атлетикой единой. Усэйн Болт подался в киберспорт
Звездный легкоатлет стал совладельцем киберспортивного клуба
11:31
Усэйн Болт подался в киберспорт / Фото - Gourley/Getty ImagesВосьмикратный олимпийский чемпиона по легкой атлетике Усэйн Болт решил посвятить все свое свободное время
развитию киберспортивной организации WYLDE.
Главной обязанностью Болта будет медийное развитие клуба и его игроков. У Wylde есть составы по Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege и FIFA.
Ранее спортсмен неоднократно высказывался, что любит проводить свой досуг за видеоиграми.
Менни Пакьяо открыл киберспортивную организацию.
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