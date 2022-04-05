Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
21:10
Бодибилдинг. Открытый Кубок Львова WABBA 2021

Не легкой атлетикой единой. Усэйн Болт подался в киберспорт

Звездный легкоатлет стал совладельцем киберспортивного клуба
Киберспорт
11:31
Не легкой атлетикой единой. Усэйн Болт подался в киберспорт
Усэйн Болт подался в киберспорт / Фото - Gourley/Getty Images
Восьмикратный олимпийский чемпиона по легкой атлетике Усэйн Болт решил посвятить все свое свободное время 
развитию киберспортивной организации WYLDE.

Главной обязанностью Болта будет медийное развитие клуба и его игроков. У Wylde есть составы по Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege и FIFA.

Ранее спортсмен неоднократно высказывался, что любит проводить свой досуг за видеоиграми.

Менни Пакьяо открыл киберспортивную организацию.
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Усэйн Болт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Киберспорт

Не легкой атлетикой единой. Усэйн Болт подался в киберспорт
Не легкой атлетикой единой. Усэйн Болт подался в киберспорт
11:31
S1mple перечислил на помощь Украине 1,5 млн грн
S1mple перечислил на помощь Украине 1,5 млн грн
27 февраля 21:59
Valentines Combo от WEGAME 7.0
Valentines Combo от WEGAME 7.0 Новости партнера
10 февраля 16:36
Команда «Navi» завершила дебютный DPC-сезон на минорной ноте
Команда «Navi» завершила дебютный DPC-сезон на минорной ноте Новости партнера
28 января 15:52
Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании
Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании
25 января 14:17
Кубок Украины 2022 года по дисциплинам CS:GO и Dota 2
Кубок Украины 2022 года по дисциплинам CS:GO и Dota 2
19 января 17:00
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд
Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд
18 января 17:02
Состоялся гранд-финал Первого официального Суперкубка Украины по киберспорту!
Состоялся гранд-финал Первого официального Суперкубка Украины по киберспорту!
17 января 13:04
Киберспорт Украины: как создавалась национальная сборная и чего она достигла
Киберспорт Украины: как создавалась национальная сборная и чего она достигла
13 января 14:33
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Усик травмировался, у Джошуа есть новый соперник
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 17:35
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
«Мне на него плевать». Усик рассказал, как бы поступил, окажись он лицом к лицу с путиным
Бокс Профессиональный бокс
04 апреля 19:15
5
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Все новости