Неймар стал стримером Facebook Gaming

Футболист будет играть в прямом эфире





Неймар

Звездный футболист французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар во время своего восстановления после полученной травмы стал стримером Facebook Gaming.



Бразилец подписал контракт, согласно которому, он может проводить стримы только на платформе Facebook Gaming. Первый стрим Неймар проведет 17 декабря.

По словам Неймара, геймерство всегда было его страстью.

«Не могу дождаться, чтобы пообщаться и повеселиться со всеми, кто разделяет мою страсть».

Напомним, ранее Неймар получил травму, из-за которой вернется на поле лишь в 2022 году.



