Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0! Новости партнера

Пока ты наслаждаешься мандаринами, пересматриваешь любимые новогодние фильмы и апаешь свой ранг в «Доте», Smile-Expo открывает продажи билетов на самый ламповый фестиваль гейм- и гик-культуры – WEGAME 7.0!

Ивент пройдет: 16-17 апреля 2022 г.

Локация: Киев, МВЦ, Броварской проспект, 15.

Встречай новую версию WEGAME 7.0

Если ты опытный геймер и шаришь тему, то, скорее всего, уже бывал на фестивале. В этом году тебя ждет мероприятие с совершенно обновленными активностями. Организаторы удивят, даже не сомневайся! Чего стоит только звездный гость фестиваля… Но об этом позже.

Новый формат приобрело косплей-шоу, киберспортсмены смогут сразиться в еще большем количестве дисциплин на WEGAME 7.0 ESPORTS CHAMP, а конкурс для инди-разработчиков WEGAME Awards предоставит участникам еще больше возможностей.

Но это еще не все! На фестивале тебя ждут:

Кибер-ЗАГС – заключи союз с любимым персонажем, игрой или крашем.

– заключи союз с любимым персонажем, игрой или крашем. LARP-локация – насладись эпичными ролевыми играми живого действия.

– насладись эпичными ролевыми играми живого действия. Зона настолок – опробуй лучшие игры украинских производителей и локализаторов.

– опробуй лучшие игры украинских производителей и локализаторов. Консольная и VR-зоны – оцени самые интересные новые игры.

– оцени самые интересные новые игры. Торговая зона – закупись самыми крутыми геймерскими девайсами и гиковским шмотом.

Скорее покупай билет и проведи время с кайфом на WEGAME 7.0

Регистрация на фестиваль уже открыта, поэтому сейчас – самое время сделать себе новогодний подарок и присоединиться к празднику игр, косплея, фана и фантастики!

Кроме того, у тебя есть отличная возможность потратить средства, полученные за вакцинацию, с максимальным профитом. Оплачивай билет на фестиваль с помощью карты «єПідтримка» уже сейчас.

Команда WEGAME поздравляет тебя с новогодними праздниками. Желаем классно отдохнуть с родными и друзьями, вдоволь наесться оливье и сохранить настроение праздника на весь год.

Программу и билеты ищи на сайте wegame.com.ua.

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