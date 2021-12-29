Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0! Новости партнера
Ивент пройдет: 16-17 апреля 2022 г.
Локация: Киев, МВЦ, Броварской проспект, 15.
Встречай новую версию WEGAME 7.0
Если ты опытный геймер и шаришь тему, то, скорее всего, уже бывал на фестивале. В этом году тебя ждет мероприятие с совершенно обновленными активностями. Организаторы удивят, даже не сомневайся! Чего стоит только звездный гость фестиваля… Но об этом позже.
Новый формат приобрело косплей-шоу, киберспортсмены смогут сразиться в еще большем количестве дисциплин на WEGAME 7.0 ESPORTS CHAMP, а конкурс для инди-разработчиков WEGAME Awards предоставит участникам еще больше возможностей.
Но это еще не все! На фестивале тебя ждут:
- Кибер-ЗАГС – заключи союз с любимым персонажем, игрой или крашем.
- LARP-локация – насладись эпичными ролевыми играми живого действия.
- Зона настолок – опробуй лучшие игры украинских производителей и локализаторов.
- Консольная и VR-зоны – оцени самые интересные новые игры.
- Торговая зона – закупись самыми крутыми геймерскими девайсами и гиковским шмотом.
Скорее покупай билет и проведи время с кайфом на WEGAME 7.0
Регистрация на фестиваль уже открыта, поэтому сейчас – самое время сделать себе новогодний подарок и присоединиться к празднику игр, косплея, фана и фантастики!
Кроме того, у тебя есть отличная возможность потратить средства, полученные за вакцинацию, с максимальным профитом. Оплачивай билет на фестиваль с помощью карты «єПідтримка» уже сейчас.
Команда WEGAME поздравляет тебя с новогодними праздниками. Желаем классно отдохнуть с родными и друзьями, вдоволь наесться оливье и сохранить настроение праздника на весь год.
Программу и билеты ищи на сайте wegame.com.ua.
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