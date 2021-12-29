Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0!

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 24
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Вулверхэмптон -:- Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Окончен
17:00 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Окончен
22:00 Лестер - Ливерпуль 1:0 Окончен
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Германия - Чехия 2:1 Окончен
04:30 Швеция - Словакия 3:0 Окончен
23:30 Швейцария - США 1:0 Отменен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Белый Барс 8:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс 123:99 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз 118:130 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бостон Селтикс 108:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Юта Джаз 104:110 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 113:114 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс 117:132 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс 108:124 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей 85:104 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Челси - Брайтон -:- Запланирован
22:15 Брентфорд - Манчестер Сити -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 15) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
21:00 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
23:30 Словакия - Россия -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Альтаир - Краматорск 1:4 Окончен
18:45 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 3:6 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Германия -:- Запланирован
04:30 Швеция - США -:- Запланирован
23:30 Чехия - Австрия -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0! Новости партнера

Пока ты наслаждаешься мандаринами, пересматриваешь любимые новогодние фильмы и апаешь свой ранг в «Доте», Smile-Expo открывает продажи билетов на самый ламповый фестиваль гейм- и гик-культуры – WEGAME 7.0!
Киберспорт
17:30
Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0!

Ивент пройдет: 16-17 апреля 2022 г.

Локация: Киев, МВЦ, Броварской проспект, 15.

Встречай новую версию WEGAME 7.0

Если ты опытный геймер и шаришь тему, то, скорее всего, уже бывал на фестивале. В этом году тебя ждет мероприятие с совершенно обновленными активностями. Организаторы удивят, даже не сомневайся! Чего стоит только звездный гость фестиваля… Но об этом позже.

Новый формат приобрело косплей-шоу, киберспортсмены смогут сразиться в еще большем количестве дисциплин на WEGAME 7.0 ESPORTS CHAMP, а конкурс для инди-разработчиков WEGAME Awards предоставит участникам еще больше возможностей.

Но это еще не все! На фестивале тебя ждут:

  • Кибер-ЗАГС – заключи союз с любимым персонажем, игрой или крашем.
  • LARP-локация – насладись эпичными ролевыми играми живого действия.
  • Зона настолок – опробуй лучшие игры украинских производителей и локализаторов.
  • Консольная и VR-зоны – оцени самые интересные новые игры.
  • Торговая зона – закупись самыми крутыми геймерскими девайсами и гиковским шмотом.

Скорее покупай билет и проведи время с кайфом на WEGAME 7.0

Регистрация на фестиваль уже открыта, поэтому сейчас – самое время сделать себе новогодний подарок и присоединиться к празднику игр, косплея, фана и фантастики!

Кроме того, у тебя есть отличная возможность потратить средства, полученные за вакцинацию, с максимальным профитом. Оплачивай билет на фестиваль с помощью карты «єПідтримка» уже сейчас.

Команда WEGAME поздравляет тебя с новогодними праздниками. Желаем классно отдохнуть с родными и друзьями, вдоволь наесться оливье и сохранить настроение праздника на весь год.

Программу и билеты ищи на сайте wegame.com.ua.

Также подписывайся на Telegram-канал WEGAME 7.0 и узнавай все новости о любимой вселенной первым!

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Киберспорт

Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0!
Новый год к нам мчится! А вместе с ним и любимый всеми геймерами WEGAME 7.0! Новости партнера
17:30
Первый официальный Суперкубок Украины по киберспорту: анонс соревнования
Первый официальный Суперкубок Украины по киберспорту: анонс соревнования
21 декабря 11:54
Na`Vi выиграли последний крупный турнир сезона, заработав полмиллиона долларов
Na`Vi выиграли последний крупный турнир сезона, заработав полмиллиона долларов
20 декабря 12:02
Неймар стал стримером Facebook Gaming
Неймар стал стримером Facebook Gaming
16 декабря 20:59
Легендарный Пакьяо откроет киберспортивную организацию
Легендарный Пакьяо откроет киберспортивную организацию
03 декабря 10:21
NAVI – чемпион BLAST Premier: Fall Final 2021
NAVI – чемпион BLAST Premier: Fall Final 2021
29 ноября 07:39
XSPORT стал партнером Национальной серии Украины по цифровому тайм-аттак 2021 – НС «X-team Time Attack»
XSPORT стал партнером Национальной серии Украины по цифровому тайм-аттак 2021 – НС «X-team Time Attack»
23 ноября 16:05
КЦА FAU проведет официальные соревнования по дисциплине тайм-аттак в киберспортивнном формате
КЦА FAU проведет официальные соревнования по дисциплине тайм-аттак в киберспортивнном формате
12 ноября 17:39
NAVI выиграли PGL Major Stockholm с новыми рекордами турнира
NAVI выиграли PGL Major Stockholm с новыми рекордами турнира
08 ноября 15:55
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости