Пенсионеры против школьников. В Одессе состоялся рекордный киберспортивный матч

Самому пожилому участнику было 78 лет

"Молодая гвардия" / фото - od.news

В Одессе состоялось необычное киберспортивное мероприятие. Команда, составленная из пенсионеров в возрасте от 66 до 78 лет, сыграла в CS:GO против команды школьников.

На первом подобном мероприятии в Украине присутствовал представитель Национального реестра рекордов Украины. Команда пенсионеров под названием «Молодая гвардия» получила свидетельство об установлении уникального рекорда. Средний возраст игроков составил 75 лет и 2 месяца.

Отметим, что результат противостояния организаторы оглашать не стали. Матч прошел на нестандартной карте и с правилами, которые отличаются от базовых.

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