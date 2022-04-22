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Поддержала россию и пошла следом за кораблем! Капитан NAVI развелся с женой

Boombl4 осуждает войну в отличии от девушки
Киберспорт
14:11
Поддержала россию и пошла следом за кораблем! Капитан NAVI развелся с женой
Жена Boombl4 поддержала путина / Фото: Instagram Boombl4
Жена капитана Natus Vincere из CS:GO Кирилла Boombl4 Михайлова Лика в Instagram сообщила, что пара разводится.

Вероятнее всего причиной стала позиция девушке в войне россии и Украины. Ранее Лика опубликовала пост, в котором написала, что поддерживает россию.

Похоже Кирилл Boombl4 Михайлов не стал разделять позицию жены и подал на развод.

Лика в социальных сетях написала:

Развод с бумычем

Никаких подробностей не будет, смешить народ мы не хотим) Никаких претензий друг к другу нет. Причина: не совместимы.

Звучит как диагноз)

Многих волнует материальная сторона вопроса. Мы особо не тратились, никакой недвижимости не покупали, накапливали на пентхаус. Все деньги были у Кирилла и остаются. У меня к ним доступа никогда не было. Из брака ничего не поимела, ни на что не претендую. Вопрос закрыт.
Я до брака писала, что сама не бедна.

Мне очень жаль. Все могло быть так оху*нно((( я верила, что это навсегда. Жаль, что только я). 


Ранее мы сообщали, что Усэйн Болт подался в киберспорт.
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Комментарии 1

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22 апреля 2022г. 14:25
Прошмандовка. Говорит, что не бедна. Ну да, ноги раздвигала до этого, так и заработала. А к Кириллу ушла только из-за бабок. Очко видно у нее уже болеть начало
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