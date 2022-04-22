Поддержала россию и пошла следом за кораблем! Капитан NAVI развелся с женой

Жена Boombl4 поддержала путина / Фото: Instagram Boombl4

Никаких подробностей не будет, смешить народ мы не хотим) Никаких претензий друг к другу нет. Причина: не совместимы.

Звучит как диагноз)

Многих волнует материальная сторона вопроса. Мы особо не тратились, никакой недвижимости не покупали, накапливали на пентхаус. Все деньги были у Кирилла и остаются. У меня к ним доступа никогда не было. Из брака ничего не поимела, ни на что не претендую. Вопрос закрыт.

Я до брака писала, что сама не бедна.