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Популярность киберспорта в Dota 2 Новости партнера

Взлеты и падения Dota 2
Киберспорт
16:57
Популярность киберспорта в Dota 2

Дота 2 является самой успешной и продаваемой компьютерной дисциплиной. Авторы получают огромные деньги, а крупнейшие турниры с большими призовыми собирают самых лучших профессионалов. Все об игроках и командах узнавайте на сайте https://dotabetz.com/ru/ . Какие же перспективы у Dota 2, есть ли повод для оптимизма или пессимизма?

Взлеты и падения Dota 2

Очевидно, что у каждой игры есть свои пики популярности. Причем, наблюдается стойкая тенденция, когда популярность практически любого шутера медленно, но уверенно снижается, несмотря на новые версии.

Но в случае с Dota 2 такого не происходит. У этой уникальной игры несколько явных пиков, когда в онлайне было задействовано более миллиона игроков. Такое количество достигалось во время крупнейших онлайн турниров. Например, в 2015 году проводился Dota 2 Asia Championships. И тогда было достигнут абсолютный рекорд – свыше 1,25 млн. участников.

Что интересно, после этого знакового события количество игроков постепенно уменьшалось. Такая тенденция сохранялась несколько лет, до 2019 года. Казалось, что популярность и дальше будет падать. Однако в 2019 году вышел мод Auto Chess, создавший отдельный жанр, и игра получила новый импульс. Снова количество одновременно играющих в онлайне превысило 1 млн.

Классический случай, когда одно удачное решение или обновление расшевелило медленно угасавший проект и вывело его на новый пик популярности. Но потом возник нюанс.

Появились самостоятельные версии подобных игр Auto Chess. И снова количество онлайн игроков Dota 2 уменьшилось.

Значительное снижение игроков наблюдалось с середины 2019 года. Каждый месяц падение в онлайне составляло 4-5%. Минимум был достигнут в начале 2020 года, когда насчитали 379 тыс. человек. И это самый худший результат с начала 2013 года.

Сейчас ситуация существенно улучшилась. До пиковых значений, конечно далеко. Но 500- 600 тыс. в онлайне набирается стабильно.

Киберспорт в Dota 2 прогрессирует? 

За последние годы создатель Dota 2 Valve приложил максимум усилий, чтобы открыть новые перспективы и вдохнуть новую жизнь в проект. Много вложений дали отличный результат. Пока прибыли растут и старания оказались не напрасными. По крайней мере, для обычных игроков пока всё хорошо.

Чуть сложнее ситуация с киберспортом. За последнее время случилось несколько явных провалов, которые отрицательно отразились на репутации Дота 2 как киберспортивного проекта. То крупные турниры отменялись, то скандал с договорным матчем, то проблемы с баном игрока. Эти факторы снижают перспективы игры в её соревновательном формате.

Сейчас в Dota 2 еще много классных команд с мировым именем, но от них ушли крупные спонсоры. Возможно, это временно явление. Очевидно, что Dota 2 как игра для любителей будет существовать долго. Но насколько продлится профессиональный проект, сказать сложно. Сейчас нет твердой уверенности в такой перспективе.

  

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