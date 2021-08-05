Редкий нож в игре CS:GO оценен в $800 тысяч

Это оружие могут продать коллекционерам





YouTube-аналитик ohnePixel показал на своем канале редкий скин ножа-керамбита для CS:GO.

Редкость ножа заключается в редком паттерне (387), благодаря которому лезвие приобрело голубой цвет и имеет минимальный показатель износа – 0,048082963.

ohnePixel уверен, что если бы текущий владелец ножа захотел его продать на специализированных площадках в Китае, то его цена могла бы достигнуть 800 тысяч долларов. Слова ohnePixel подтвердили и другие коллекционеры, к которым он обращался за консультацией.

На текущий момент, рекордной сделкой в CS:GO является покупка китайскими коллекционерами StatTrak AK-47 (Поверхностная закалка с четырьмя голографическими стикерами Titan и сувенирный AWP). История о драконе с теми же наклейками. Два скина обошлись покупателям в 776 тысяч долларов.