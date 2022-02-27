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S1mple перечислил на помощь Украине 1,5 млн грн
Киберспортсмен поблагодарил украинских военных за защиту
27 февраля 21:59
S1mple
Украинский киберстортсмен из команды NaVi Александр «S1mple» Костылев перечислил 1,5 млн грн на помощь Украине.
Сначала Костылев отправил 999 945 грн, а затем еще 500 000 грн.
«Хоть как-то могу помочь своей стране, берегите себя.Напомним, 24 февраля российские войска вторглись в Украину и начали атаковать мирное население страны.
Остановим войну вместе. Спасибо нашей армии, что защищаете нашу землю и отдаете ваши жизни для защиты наших семей и близких. Я горд за вас как никогда».
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