Состоялся гранд-финал Первого официального Суперкубка Украины по киберспорту!

Учасники разыграли призовой фонд $10000

16 января в гранд-финале Суперкубка Украины по дисциплине CS:GO чемпионом стала команда Run or Die. В равной борьбе она обыграла команду В8.

Суперкубок Украины – первое официальное киберспортивное мероприятие, которое внесено в календарь спортивных событий Министерства молодежи и спорта. Всего участники турнира разыграли призовой фонд $10,000.

Суперкубок состоялся при поддержке единственного легального букмекера Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – ведущая беттинговая компания в мире киберспорта, которая участвует в организации турниров по разным дисциплинам и является партнером таких выдающихся команд как Team Spirit и HellRaisers.

Федерация киберспорта Украины организовывала украиноязычную трансляцию всех матчей Суперкубка со студии в Днепре и уже анонсировала регистрацию на Кубок Украины 2022 по дисциплинам Dota 2 и СS:GO.

Следить за следующими турнирами от Федерации можно на официальном профиле в Twitch https://www.twitch.tv/csgouesf_ua