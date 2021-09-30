Состоялся релиз New World: рекорды, огромные очереди и неожиданные запреты

И это еще не конец

28 сентября 2021 года состоялся долгожданный релиз New World — массовой мультипользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG). Разработчик — Amazon Game Studios Orange County. Рассказываем, чем запомнилась презентация New World.

Уже в первые сутки после запуска New World побила невероятные рекорды. В онлайн-сервисе Steam количество одновременных игроков превысило показатель в 707 000 пользователей. С такими результатами New World стала наиболее популярной онлайн-игрой в Steam, обогнав таких топов как CS:GO и Dota 2.

Кроме того, на видеостриминговом сервисе Twitch за релизом New World в пике следили более 570 000 человек. Пользователи провели сотни прямых трансляций. Отдельные прямые эфиры смотрело более 50 000 зрителей.

Примечательно, что релиз состоялся лишь в Европе. В США игра еще не запущена, но уже ожидается огромный спрос на нее.

При этом многие пользователи высказали недовольство. Проблема заключается в огромных очередях, из-за которых многие не могли даже попасть в игру. Разработчики уже ответили на негативные отзывы: поблагодарили за интерес и терпение и пообещали исправить все проблемы. В частности, команда работает над увеличением вместимости действующих серверов и созданием новых.

Отметим, действие New World разворачивается на вымышленном острове Этернум, который расположен в Атлантическом океане. События происходят в середине 17 века. Игроки колонизируют вымышленную страну в Атлантическом океане. Игра основана на системе P2P (покупай и играй) и не взимает ежемесячную плату за подписку.

Интересно, что в именах персонажей нельзя использовать ругательства (что традиционно для онлайн-игр), а также имя основателя Amazon Джеффа Безоса и его вариации. По информации издания PC Gamer, при создании персонажа с таким названием фильтр его блокирует.

Релиз New Era переносили несколько раз. Сперва он был запланирован на 5 мая 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19 его перенесли на 31 августа 2021 года. Но 5 августа 2021 года разработчики объявили о новой дате — 28 сентября 2021 года.

Напомним, 16 сентября стартовал групповой этап BLAST Premier Fall Season 2021 (CS:GO).

Официальный трейлер New World: