The International - статистика по наиболее популярным персонажам Новости партнера

Секреты профессиональных геймеров раскрыты

Подведение разнообразной статистики - крайне важный элемент в любой сфере. Не является исключением и киберспортивная отрасль, в том числе и разнообразные MOBA игры, такие как DoTA 2. Ориентируясь на всяческую статистику, можно в ходе матча понять, насколько высоки шансы на победу у той или иной команды и сделать более выходную ставку на сайтах, по типу https://dota2-bets.com/ru/. Недавно был составлен список персонажей, которые пользовались наибольшей популярностью по ходу матчей наиболее популярного кубка по DoTA 2 - The International. Больше информации - читайте ниже.

Как составлялся список?

Составлением соответствующего списка решила озаботиться компания, которая собственно и выпустила игру DoTA 2 - Valve. Ее специалисты решили, что рядовым игрокам будет полезно узнать, какие именно пики предпочитают совершать профессиональные геймеры для достижения наилучших результатов. Наследование таких выборов может помочь рядовым фанатам чаще выигрывать, а значит - получать больше удовольствия от игры.

Для составления списка были проанализированы абсолютно все игры, которые проводились в ходе 9-ти чемпионатов The International, проходивших в течение предыдущих 10-ти лет существования игры DoTA 2. Подсчет производился специальным алгоритмом, а затем, после дополнительной перепроверки всех результатов, Valve выставила официальную статистику на главном сайте самой MOBA игры.

Кто из героев игры попал в списки?

В список вошли десять самых часто выбираемых персонажей. Ожидаемо, что значительную часть рейтинга ТОП 10 самых популярных героев заняли разнообразные герои поддержки. Далее, мы приводим список героев и количество пиков, которые пришлись на них за 10-ти летний период существования чемпионата. Выглядит он следующим образом:

Io - 692 пика; Batrider - 614 пиков; Mirana - 568 пиков; Enchantress - 568 пиков; Naga Siren - 521 пик; Alchemist - 514 пиков; Shadow Demon - 457 пиков; Rubic - 452 пика; Chen - 451 пик; Leshrac - 436 пиков.

Отдельно отметим, что было бы в будущем интересно увидеть официальную статистику от Valve по количеству пиков тех или иных персонажей от каждой из команд, когда-либо участвовавших в играх The International. Не лишней была бы и статистика по тому, как и какие персонажи, занимали определенные линии в ходе игры. Это позволило бы рядовым игрокам отследить действия любимой команды и перенять у профессиональных игроков не только стратегию пиков, но еще и принципы командного взаимодействия. С этим в игровом сообществе DoTA 2 отмечаются существенные проблемы.

Немного информации о The International

The International - самый популярный из ныне известных чемпионатов по DoTA 2, который ежегодно проводиться самой Valve с 2011 года. В 2019 году из-за обстановки, сложившейся вокруг эпидемии коронавируса, чемпионат не был проведен. Турнир был официально перенесен на 2021 год, а его призовой фонд составил рекордные 40 000 000 долларов США.