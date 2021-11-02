V1lat – о политическом скандале вокруг Team Spirit: «За них болели одинаково и в России, и в Украине»

В коллективе есть два украинских игрока

В середине октября российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 – The International 10. Это событие вызвало огромный ажиотаж, а Team Spirit поздравили даже первые лица российского государства. В составе клуба присутствуют два украинца – Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков. Когда на пресс-конференции у них спросили о поздравлении от Федерации киберспорта Украины, то команду сразу же забрали с мероприятия. Также некоторые СМИ начали спекулировать на этой теме. Ситуацию прокомментировал известный украинский комментатор Виталий Волочай (V1lat): «Я надеюсь, что это реинкарнация спорта у нас. Это событие, которое даст нам десятки тысяч, если не сотни тысяч новых игроков. Пусть поймут, пусть привыкнут, что они теперь – чемпионы мира. Пусть поймут, что у них теперь появится очень много людей, которые внезапно захотят стать их друзьями, их партнерами и так далее. За команду Team Spirit болели одинаково и в России, и в Украине, и в Казахстане, и в Армении, и в Беларуси, и в Дании – где угодно. То есть, это не то, чтобы команда представляет какую-то отдельную страну – это соревнование клубов, которые отобрались с конкретного региона. Поэтому, когда я смотрю на вот эти спекуляции, то я этого немного не понимаю». Напомним, за победу на турнире Team Spirit получили более 18 миллионов долларов.

