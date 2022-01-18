Бои Михайлова и Павлюка на турнире King of Kings в Стамбуле. Видео трансляция

XSPORT покажет бои украинцев в прямом эфире

28 января в Стамбуле пройдет большой турнир King of Kings , в рамках которого выступят украинцы Алексей Михайлов и Олег Павлюк.



Михайлов сразится с техничным любимцем турецкой публики Мукремином Гулером, а Павлюк будет противостоять Муроду Ахмедову.

Ранее Михайлов и Павлюк показали как завершают свою подготовку к боям на турнире КОК.

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Затем украинские бойцы посетили студию XSPORT, где дали большое интервью перед предстоящим противостоянием.







Видео трансляция турнира KOK будет доступна на XSPORT. Начало – 19:00.