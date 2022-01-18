Бои Михайлова и Павлюка на турнире King of Kings в Стамбуле. Видео трансляция

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Теннис (4 события из 10) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир 7:1 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Перенесен
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (2 события из 6) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 2:0 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль -:- Запланирован

Бои Михайлова и Павлюка на турнире King of Kings в Стамбуле. Видео трансляция

XSPORT покажет бои украинцев в прямом эфире
Телепрограмма XSPORT Кикбоксинг
21:39
Бои Михайлова и Павлюка на турнире King of Kings в Стамбуле. Видео трансляция

28 января в Стамбуле пройдет большой турнир King of Kings , в рамках которого выступят украинцы Алексей Михайлов и Олег Павлюк.

Михайлов сразится с техничным любимцем турецкой публики Мукремином Гулером, а Павлюк будет противостоять Муроду Ахмедову.

Ранее Михайлов и Павлюк показали как завершают свою подготовку к боям на турнире КОК.

PC_mid_roll_banner

PC_mid_roll_banner

Затем украинские бойцы посетили студию XSPORT, где дали большое интервью перед предстоящим противостоянием.


Видео трансляция турнира KOK будет доступна на XSPORT. Начало – 19:00.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Павлюк Алексей Михайлов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Павлюк и Михайлов рассказали XSPORT о своих больших боях на турнире KOK в Стамбуле
Павлюк и Михайлов рассказали XSPORT о своих больших боях на турнире KOK в Стамбуле
Кикбоксинг
24 января 15:21
Михайлов и Павлюк завершают подготовку к боям на турнире KOK в Стамбуле
Михайлов и Павлюк завершают подготовку к боям на турнире KOK в Стамбуле
Кикбоксинг
20 января 16:58

Новости: Кикбоксинг

Бои Михайлова и Павлюка на турнире King of Kings в Стамбуле. Видео трансляция
Бои Михайлова и Павлюка на турнире King of Kings в Стамбуле. Видео трансляция
21:39
Павлюк и Михайлов рассказали XSPORT о своих больших боях на турнире KOK в Стамбуле
Павлюк и Михайлов рассказали XSPORT о своих больших боях на турнире KOK в Стамбуле
24 января 15:21
Михайлов и Павлюк завершают подготовку к боям на турнире KOK в Стамбуле
Михайлов и Павлюк завершают подготовку к боям на турнире KOK в Стамбуле
20 января 16:58
Крыкля: «У меня не возникнет никаких проблем в поединке с Айгюном»
Крыкля: «У меня не возникнет никаких проблем в поединке с Айгюном»
05 января 19:42
Украинский чемпион ONE Championship Крыкля узнал дату защиты титула и имя соперника
Украинский чемпион ONE Championship Крыкля узнал дату защиты титула и имя соперника
05 января 18:41
В Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу
В Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу
27 декабря 2021г. 17:06
Верховен провел 10-ю защиту титула супертяжелого веса, украинец Адамчук проиграл россиянину. Результаты всех боев Glory 79
Верховен провел 10-ю защиту титула супертяжелого веса, украинец Адамчук проиграл россиянину. Результаты всех боев Glory 79
24 октября 2021г. 07:55
Украинец Адамчук проиграл в реванше россиянину на Glory 79
Украинец Адамчук проиграл в реванше россиянину на Glory 79
24 октября 2021г. 07:30
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
20 октября 2021г. 13:21
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости