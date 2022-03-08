Шевченко: «Люди гибнут, дети погибают, ракеты летят в наши дома – мы должны найти способ остановить войну»
Чемпион Украины погиб в Чернигове вследствие обстрелов российскими оккупантами
Евгению было всего 22…
08 марта 10:52
Фото: Facebook
Чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове. Спортсмен стал жертвой обстрелов российских окуппантов…
Украинскому футболисту, который уничтожил 30 единиц военной техники, посмертно присвоили звание Героя Украины.
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