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Чемпион Украины погиб в Чернигове вследствие обстрелов российскими оккупантами

Евгению было всего 22…
Кикбоксинг
08 марта 10:52
Чемпион Украины погиб в Чернигове вследствие обстрелов российскими оккупантами
Фото: Facebook

Чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове. Спортсмен стал жертвой обстрелов российских окуппантов…

Украинскому футболисту, который уничтожил 30 единиц военной техники, посмертно присвоили звание Героя Украины.

Олег Шумейко-младший
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