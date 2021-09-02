Александр Емельяненко: «Харитонов больше не боец. Разъелся как булка с маслом, медленный стал»
Файт-кард турнира Glory 78: Вохвращение Бадра Хари, Перейра – Вахитов
=В рамках основной части турнира пройдут семь боев
2 сентября 21:58
=Представляем файт-кард основной части турнира Glory 78, который состоится 4 сентября в Роттердаме.
В главном событии турнира легендарный тяжеловес Бадр Хари (106-15, 92 КО) сразится с поляком Аркадиушом Вросеком (12-5, 7 КО).
Также в рамках шоу чемпион полутяжелого веса бразилдец Алекс Перейра (32-6, 21 КО) будет защищать титул в реванше против бывшего его обладателя россиянина Артема Вахитова (21-6, 8 КО).
Напомнм, ранее в промоушене представили яркое промо боя Рико Верхувена и Алистала Оверима.
Комментарии 0