В Glory представили яркое промо боя Вурхувен – Оверим
Глава FEA назвал Вахитова фаворитом реванша с Перейрой
Но для этого россиянину нужно исправить все ошибки
15:40
Вахитов - Перейра / Фото: Glory
Президент FEA Дорин Дамир высказался о реванше чемпиона Glory в полутяжелом весе Алекса Перейры и экс-чемпиона Артема Вахитова. Слова функционера приводит в Instagram журналист Александр Орманжи.
«Я думаю, Артем проработал все свои ошибки, и поменяет тактику ведения боя. Тогда (в первом бою. – ред.) выигрыш за Вахитовым».
Напомним, ранее известный украинский специалист также поставил на победу Вахитова.