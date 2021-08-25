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Глава FEA назвал Вахитова фаворитом реванша с Перейрой

Но для этого россиянину нужно исправить все ошибки
Кикбоксинг
15:40
Глава FEA назвал Вахитова фаворитом реванша с Перейрой
Вахитов - Перейра / Фото: Glory

Президент FEA Дорин Дамир высказался о реванше чемпиона Glory в полутяжелом весе Алекса Перейры и экс-чемпиона Артема Вахитова. Слова функционера приводит в Instagram журналист Александр Орманжи.

«Я думаю, Артем проработал все свои ошибки, и поменяет тактику ведения боя. Тогда (в первом бою. – ред.) выигрыш за Вахитовым».

Напомним, ранее известный украинский специалист также поставил на победу Вахитова.

Карен Агабекян
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Теги

Артем Вахитов Алекс Перейра FEA

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