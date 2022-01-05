Украинский чемпион ONE Championship Крыкля узнал дату защиты титула и имя соперника
Крыкля: «У меня не возникнет никаких проблем в поединке с Айгюном»
Чемпион ONE Championship – о предстоящей защите титула
19:42
Роман Крыкля / Фото - sportskeedaЧемпион ONE Championship в первом тяжелом дивизионе, украинский кикбоксер Роман Крыкля (46-7) поделился ожиданиями по поводу предстоящей защиты чемпионского титула в бою с Муратом Айгюном (16-1).
Цитирует Крыклю Sportskeeda.
«Я изучал соперника. Думаю, у меня не возникнет никаких проблем. Мне нравится встречаться с парнями с агрессивным настроем, которые продолжают идти вперед. Это только на пользу мне. Я к этому готов».
«Мурат Айгюн – довольно агрессивный боец, который наносит комбинации руками и ногами. Это классическая голландская школа кикбоксинга».
«Он не делает ничего непредсказуемого. Это именно то, что вы можете ожидать от него – идти вперед и наносить удары на расстоянии».
«Для меня все это предсказуемо. Я готов к его действиям».
Напомним, поединок между Крыклей и Айгюном состоится 14 января в Сингапуре.
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