Михайлов и Павлюк завершают подготовку к боям на турнире KOK в Стамбуле

Шоу в Турции в прямом эфире покажет XSPORT

28 января в Стамбуле состоится турнир мировой серии KOK, где выступят два украинца. Алексей Михайлов подерется с турком Мукремином Гулером, а Олег Павлюк сразится с Муродом Ахмедовым.



Сейчас Михайлов и Павлюк проходят заключительный этап подготовки под руководством президента федерации профессионального кикбоксинга Украины Ахмада Ахмедова, который вместе с подопечными рассказали о подготовке и боях.

Ахмад Ахмедов:



«Мы приблизительно знаем, какой тактике нам нужно придерживаться. Если соперник Павляка для нас еще темная лошадка, поскольку очень мало его боев в Ютубе и сложно проследить за его работой. Соперник Михайлова из Турции и весь зал будет за него болеть и поддерживать. КОК и наша федерация являются стратегическими партнерами, мы проводим очень много совместных турниров и боев. Они нам оказывают большую поддержку, когда проходят наши турниры здесь в Украине, которые проводит наша федерация. Они подключаются к нам, помогают и мы даже запланировали в этом году провести один из турниров КОК в Украине, где в весе до 75 кг будет «восьмерка» и разыгран титул чемпиона мира».

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Алексей Михайлов:

«В этот раз подготовка проходит очень хорошо, мы работаем на четырех базах с различными тренерами, все очень интересно, много спарринг-партнеров. Сейчас пошла вторая неделя активной подготовки – спарринговые сессии, осталось только восстановление и сгонка веса».

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Олег Павляк:

«Мы ходили по разным залам, брали опыт с «тайцами» и боксерами. Было очень круто, поскольку было с кем постоять в парах, поработать, чтобы потом делать анализ своих ошибок. Соперники были разными, и работая так можно подстроиться под любую манеру ведения боя, даже не зная соперника».

Напомним, турнир КОК в Стамбуле и бои украинцев 28 января покажет телеканал XSPORT.